Mañueco pondrá todo de su parte para que los PGC salgan adelante aunque algunos quieran hacerlos "descarrilar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente provincial del PP, Benito Serrano (2i), y el presidente del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (2d) durante un acto con trabajadores autónomos en Soria - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado que pondrá todo de su parte para que salgan adelante los Presupuestos de 2026 que son "magníficos" para la Comunidad y "miran al futuro con responsabilidad", pese a que "algunos, bien por interés o cálculo electoral, quieran hacerlos descarrilar".

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha expresado en estos términos durante su intervención en el marco de un encuentro con autónomos celebrado este sábado en Soria, donde ha estado acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del partido de Soria, , Benito Serrano.

Para Mañueco, el proyecto de presupuestos busca "garantizar lo esencial, que es el progreso, el equilibrio y las oportunidades para todos los castellanoleoneses", al tiempo que ha defendido que "no son una oportunidad partidista".

"Todo lo contrario, son una prueba de que tenemos un compromiso con esta tierra, ya que servirán para distinguir quiénes están dispuestos a trabajar por Castilla y León y quiénes estarán buscando excusas para hacer ruido o sacar rédito electoral", ha expresado el líder 'popular'.

En este sentido, ha advertido que en el Parlamento autonómico se verá "lo mismo que ocurre cada día en el Congreso de los Diputados, donde aquellos que fingen estar enfrentados acaban unidos contra el PP".

Ello en la medida en que cuando llega la hora de elegir entre el interés general de España o el de su propio poder, "siempre eligen lo segundo". "Aquí, en Soria y en Castilla y León, somos más de nueces. Aquí nos dedicamos a la política útil para la gente y la gestión eficaz", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

A este respecto, ha enumerado diversas medidas que el Ejecutivo autonómico ha impulsado para apoyar a los empresarios de la Comunidad y las que se prevén en las cuentas del próximo año.

Así, ha recordado que desde 2019 la Junta complementa la tarifa plana de autónomos durante un mínimo de 18 meses, para subvencionar la cuota completa. En este punto, ha señalado que en el proyecto de presupuestos se ha incluido una partida de 30 millones para implantar un nuevo bono de autónomos que beneficiará a 100.000 empresarios con una ayuda de 300 euros.

Durante su intervención, Mañuceo también se ha referido al alcalde de Soria y secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, a quien ha criticado por "aplaudir al poder y apretar a sus vecinos" con la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).