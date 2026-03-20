Mañueco pone el proyecto del PP como guía de pactos para un gobierno "estable" libre de "espantadas" y "bloqueos"

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado su intención de poner en marcha la XII legislatura de Castilla y León "cuanto antes" tras las elecciones del pasado domingo, así ha confiado en evitar "problemas" para lograr este objetivo que se centra en "construir una alternativa al 'Sanchismo'" con pactos asentados sobre la base del proyecto del PP para lograr un gobierno "estable" y libre de "espantadas" y "bloqueos".

Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo en la Junta Directiva Autonómica que se ha reunido en el Auditorio de la Feria de Valladolid, donde se han congregado cargos y candidatos 'populares' que han recibido a su presidente con un aplauso cerrado para reconocer su victoria en las elecciones, donde el PP ha logrado ganar dos escaños hasta los 33 y situarse como la fuerza más votada.

Así, en su intervención, tras agradecer el trabajo de todos los miembros del partido durante la campaña electoral por estar "puerta a puerta en cada uno de los rincones de las nueve provincias", ha subrayado que los ciudadanos se han pronunciado en las urnas y han otorgado al PP la "responsabilidad de construir una alternativa al 'Sanchismo'".

"Han hablado las urnas y lo han hecho alto y claro quieren que el PP lidere esta transición, quieren un gobierno autonómico liderado por el PP y se debe construir sobre las bases del proyecto del PP que será la guía para futuros pactos de Gobierno", ha señalado el presidente de los 'populares', quien ha insistido en que los ciudadanos de Castilla y León han apostado por la gestión "eficaz" frente al "ruido".

Para Fernández Mañueco su responsabilidad ahora es construir una "alternativa" al 'Sanchismo'. "Los haremos", ha garantizado, al tiempo que ha asegurado que como fuerza ganadora liderará el diálogo con todos los partidos con representación en las Cortes pese ha reiterar que "no habrá pacto de Gobierno con el PSOE".

"Vamos a mantener al 'Sanchismo' alejado de nuestra tierra porque no son de fiar y no queremos su modelo de gestión en nuestra tierra, en Castilla y León, que quede clarísimo", ha manifestado, tras lo que ha asegurado que en las negociaciones se hablará de "las cosas de Castilla y León, para Castilla y León, dentro de las competencias de Castilla y León".

El presidente de la Junta en funciones ha defendido la importancia de lograr un acuerdo de gobierno para dar "estabilidad". "Tenemos la responsabilidad articular un gobierno estable y eficaz que se asiente en pilares firmes y que esté libre de amenazas de bloqueos, de espantadas o de emociones de censura", ha reseñado.