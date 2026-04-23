Mañueco pone en valor la "historia y fuerza" de CyL, una tierra que "late con orgullo": "Creemos en lo que somos"

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado el Día de la Comunidad, una "tierra de historia, fuerza y compromiso" que se "abre paso al futuro con firmeza" y "late con orgullo".

Con estas palabras ha felicitado el Día de Castilla y León el líder autonómico a través de un mensaje publicado en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press, que ha acompañado por un vídeo en el que se explican las principales características de la Comunidad, la promociona y señala su singularidad.

"¡Feliz #DíadeCastillayLeón!", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico a través de este mensaje.