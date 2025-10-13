Mañueco presenta mañana sus cuartos presupuestos, primeros en solitario, con el mayor techo de gasto de la historia

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentará mañana, martes 14 de octubre, sus cuartos presupuestos, los primeros en solitario, que se sustentarán además en el mayor techo de gasto no financiero de la historia, los 14.183 millones de euros para 2026 aprobados el pasado jueves en el Consejo de Gobierno.

En esta ocasión la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad se realizará en tiempo y forma, como mandata el Estatuto de Autonomía de Castilla y León que establece el 15 de octubre como fecha límite para este precepto.

La presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad permitirá iniciar la tramitación de las cuentas de 2026, año de la próxima cita con las urnas en Castilla y León que tiene el 15 de marzo como fecha límite para celebrar las elecciones, tras el adelanto electoral de 2022.

La aprobación de las cuentas de 2026 pondría fin además a la actual situación de prórroga presupuestaria ya que Castilla y León mantiene en vigor las cuentas de 2024 que fueron aprobadas el 30 de abril de ese mismo año, cuatro meses del inicio del año que había comenzado precisamente con la prórroga de cuentas de 2023.

Ese día, PP y Vox sacaron adelante en solitario sus segundos y últimos presupuestos, aún en vigor, ya que los de Santiago Abascal dejaron todos los gobiernos autonómicos el 12 de julio de 2024.

Y a diferencia de lo que ocurrirá este año, en 2024 la Junta de Castilla y León no presentó ni registró formalmente el proyecto de ley de presupuestos para 2025, si bien el 15 de octubre informó de un anteproyecto de ley por valor de 15.084 millones de euros y aprobó el techo de gasto no financiero para 2025, que sí salió adelante en las Cortes tras la abstención del Grupo Socialista.