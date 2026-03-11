Mañueco, "profundamente consternado" por el "trágico incendio" en Miranda (Burgos), traslada el pésame a las familias

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "profundamente consternado" por el "trágico incendio" ocurrido esta noche en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro donde han fallecido tres personas y otras cuatro están heridas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' el presidente de la Junta ha trasladado su "más sentido pésame y cariño" a las familias de las tres personas fallecidas junto a sus mejores deseos de una pronta recuperación a los cuatro heridos.

"Mucha fuerza a Miranda en estos momentos tan duros", concluye Fernández Mañueco en su mensaje en 'X'.