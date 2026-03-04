Mañueco recibe al consejero delegado de Azucarera tras el cambio de dirección de la compañía

La consejera de Agricultura junto al presidente de la Junta y el director general de Azucarera. - JCYL

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido este miércoles una reunión, en la sede de la Presidencia, con el nuevo consejero delegado de Azucarera, Pablo Carlos Puerta Vizcaino.

En el encuentro han participado también el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y la directora de Relaciones Institucionales de Azucarera, María Isabel Vasserot González.

Alfonso Fernández Mañueco explicó hace unos días que había contactado por carta con el nuevo CEO de Azucarera, tras el cambio de dirección de la compañía, con el objetivo de mantener un encuentro para buscar soluciones de futuro para la planta de La Bañeza.