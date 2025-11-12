Mañueco recibe a María Caamaño, rostro del proyecto solidario 'La Sonrisa de María'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, posa junto a María Caamaño.
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 14:21

   VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido este miércoles en la sede de la Presidencia a María Caamaño Múñez, la niña salmantina afectada por un sarcoma de Ewing y galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales en su última edición.

   En el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha querido mostrarle su cariño a "la princesa futbolera guerrera" y ha reconocido la labor que desarrolla la Asociación La Sonrisa de María, que a su vez ha agradecido el apoyo recibido por parte de la Junta de Castilla y León durante el último año.

