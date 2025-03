Mañueco recuerda a Vox que CyL es tierra de emigrantes y apela a la solidaridad entre CCAA y ciudades autónomas

Censura "enérgicamente" la "errática política migratoria" del Gobierno y afirma que no se puede hacer partidismo de la inmigración VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado este miércoles a Vox que Castilla y León es "tierra de emigrantes" y ha aclarado por otro lado que el punto 2 del acuerdo de Gobierno que alcanzaron al principio de la Legislatura recogía que había que promover la solidaridad entre todas las comunidades y las ciudades autónomas de España.

"Canarias y Ceuta, que yo sepa, son autonomías y ciudades autónomas de España", ha defendido Fernández Mañueco en su 'cara a cara' con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, al que ha pedido que no olvide "nunca nunca" que Castilla y León es una tierra de emigrantes y también "tierra de acogida, de integración y de oportunidades para los que quieran venir a trabajar en Castilla y León".

"Eso es lo que somos aquí, lo éramos cuando ustedes formaban parte de este Gobierno y lo somos ahora que ustedes no forman parte del Gobierno. Lo que no se entiende es que a ustedes les parezca mal lo que antes les parecía bien", ha reprochado Fernández Mañueco a quienes fueron sus socios de Gobierno hasta el pasado mes de julio y a los que ha asegurado que la Junta no ha hecho nada distinto en materia de inmigración.

Fernández Mañueco ha abogado en todo momento por una inmigración "legal y ordenada" que promoverá "desde la integración cultural, económica y social y en contra de las mafias ilegales" para que contribuya al futuro de Castilla y León. "Eso es lo que defendemos desde el Gobierno de Castilla y León, que es el pacto que firmamos Partido Popular y Vox", ha reiterado.

Dicho esto, ha censurado "enérgicamente" la "errática política migratoria" del Gobierno de España, al que ha exigido el control de las fronteras, la activación del Frontex y medidas en origen para contener la inmigración masiva hacia España.

Alfonso Fernández Mañueco ha rechazado también "absolutas indecencias" como la cesión del control migratorio de las fronteras a Cataluña por un acuerdo con Junts "sólo para que Sánchez esté unos días más en su sillón". "No se puede hacer partidismo de la inmigración", ha zanjado.

"Un Gobierno que renuncia al control de sus fronteras es un Gobierno que está deshaciendo el país, lo rechazamos y lo impugnaremos", ha corroborado el presidente de la Junta que ha pedido afrontar la inmigración como una cuestión de Estado.

"Un Gobierno que mercadea con las personas inmigrantes es indigno, pactar repartos por interés político para mantenerse en el poder es inadmisible", ha rechazado también el presidente de la Junta que ha apelado a la dignidad de los niños y niñas en desamparo, "seres humanos a los que no se puede cosificar".

"Eso no lo puede hacer nadie y el que lo hace tiene un nombre. Eso lo hace Sánchez porque juega con las niñas y niños como cromos con los socios separatistas para mantenerse en La Moncloa", ha zanjado el presidente de la Junta que ha insistido en que la Junta de Castilla y León va a recurrir un "pacto vergonzoso y vergonzante".

Por otro lado, ha aprovechado su turno de respuesta a Vox para reprochar que el partido que se erigía en defensor de los emprendedores y del campo se pongan al lado en la actualidad de quienes amenazan con aranceles a la automoción, al vino y a los productos agroalimentarios de Castilla y León.

"Que ustedes se pongan del lado de Putin es incalificable, señoría, lo suyo es plegarse siempre a los que mandan", ha afeado Fernández Mañueco a Vox. "Si llaman dictador a Zelenski, ustedes lo aplauden, si Putin es un hombre de paz, también", ha lamentado el presidente que también ha acusado a los de Vox en Castilla y León de preferir hablar mal de la Unión Europea que hablar mal de quien amenaza con armas o con aranceles el futuro de Europa.

"Quien amenaza a nuestro continente también amenaza a España y a Castilla y León", ha explicado Fernández Mañueco que ha preguntado al portavoz de Vox dónde está su patriotismo.

Por último, ha ironizado sobre la "contradicción" de Vox, al que ha recordado que quiso ser el dique de contención contra el Socialismo para convertirse con sus decisiones "y con sus bandazos" en "el salvavidas del sanchismo". "Una cosa es predicar y otra dar trigo", ha concluido en alusión a 'Siembra', el lema electoral de Vox en las elecciones autonómicas.