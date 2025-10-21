Mañueco registrará el PGC "cuantas veces sea necesario" y reprocha a PSOE que frene CyL con su "compadreo" con Vox

Gómez Urbán lamenta que el presidente vea las Cortes como "su cortijo" y afea: "Más grandes que su incompetencia es su soberbia"

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este martes que registrará el proyecto de Presupuesto General de la Comunidad para 2026 "cuantas veces sea necesario", al tiempo que ha afeado que el PSOE, al que ha denominado "equipo de Ábalos y Cerdán", haga "pandilla" con Vox para "frenar el progreso" de la Comunidad.

Con esta respuesta ha arrancado el Pleno de las Cortes, una sesión que se celebra después de que la Mesa del Parlamento haya votado a favor de un informe de la Letrada Mayor en el que se argumenta la inadmisición a trámite de las cuentas registradas por el Ejecutivo el 15 de octubre, ya que, como ha apuntado en el escrito, entre otras cuestiones, no se pueden tramitar antes de que se apruebe el techo de gasto, cuyo debate tendrá lugar mañana.

En concreto, la portavoz socialista Patricia Gómez Urbán ha preguntado al presidente hasta cuándo piensa "abochornar" a la Comunidad después del "varapalo" que, a su juicio, le ha dado la letrada de las Cortes al frenar estas cuentas que, como ha apuntado, habían "descarrilado" desde que salieron del Palacio de la Asunción, sede de la Presidencia, de la Junta.

En su respuesta, Fernández Mañueco ha insistido en que volverá a presentar el proyecto de Presupuestos "cuantas veces sea necesario".

"Señoría, es sorprendente que usted diga esto cuando hemos cumplido presentando los presupuestos en el plazo que marca el Estatuto de Autonomía, mientras Sánchez sigue arrastrando los de la legislatura pasada", ha subrayado Mañueco, quien ha acusado al entorno del presidente del Gobierno de protagonizar "un desfile por los juzgados".

Durante su intervención, el presidente ha reprochado al Grupo Socialista su "compadreo" con Vox en la Cámara. "Eso sí que es un bochorno", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que ambos partidos "se han unido en un mismo objetivo: frenar los presupuestos y perjudicar a Castilla y León".

En su intervención ante la Cámara, Mañueco ha defendido que las cuentas que pretende aprobar serán "los presupuestos más altos y mejores de la historia de Castilla y León", con especial refuerzo en sanidad, educación y políticas sociales, y ha garantizado que "situarán a la Comunidad entre las mejores del país" en distintos indicadores económicos y sociales.

Ante las acusaciones del PSOE sobre el "bochorno" que supone su Presidencia, Fernández Mañueco ha extendido sus reproches al PSOE por, entre otras cosas, los "fallos" en las pulseras antimaltrato, que "dejan tiradas a las víctimas de violencia". "Lo que abochornan son los fajos de chistorra, eso sí que abochorna", ha enfatizado entre aplausos de la bancada 'popular'.

Para cerrar su turno de respuesta al PSOE, Fernández Mañueco ha insistido en que lo único que interesa a los socialistas es "sostener" a Sánchez y lo que le interesa a Vox es "atacar" al PP. "Ambos se han unido además en un mismo objetivo, que es frenar los presupuestos y perjudicar a Castilla y León", ha zanjado.

Por su parte, durante su intervención, al portavoz del PSOE, Patricia Gómez Urbán, ha insistido en que el presidente ha protagonizado un "un bochorno histórico" en la gestión de los presupuestos y de "falta de respeto" a la Cámara autonómica. Además, le ha instado a convocar elecciones anticipadas: "Marchesé para su casa, que es donde mejor está".

"Señor Mañueco, es que está usted como para dar lecciones en algo y menos en corrupción", ha recriminado Gómez Urbán durante su intervención en el Pleno, en la que ha recordado las declaraciones de los empresarios de la trama Gürtel sobre "pagos en B a cargos del PP" en la etapa en que el jefe del Ejecutivo autonómico presidía el Comité de Ética y Garantías de la formación.

Además, Gómez Urbán ha calificado de "bochorno" que, tras seis años de mandato, el presidente de la Junta sólo haya logrado aprobar tres presupuestos y, además, haya presentado "unos presupuestos fake" carentes, según ha dicho, "de todo inicio de la posibilidad de poder ser tramitados". "Histórico es el bochorno que ustedes han hecho e histórico el varapalo que los servicios jurídicos de las Cortes le han dado", ha señalado.

"La separación de poderes es sagrada, y a ningún presidente decente se le debería recordar", ha advertido la portavoz, que ha acusado a Mañueco de "injerencia" en la acción de control del Legislativo. "Porque usted se cree que este es su cortijo, y más grande que su incompetencia es su soberbia", ha subrayado.

Asimismo, ha afeado que el jefe del Ejecutivo prometiera convertir en empleados públicos a los bomberos forestales, mientras "el viernes despidieron al 30 por ciento de los efectivos". "Es bochornoso ver su hipocresía y su cinismo, señor Mañueco, mientras mantiene en su Gobierno a los responsables de la mayor tragedia ambiental y social que ha sufrido Castilla y León", ha afirmado.

"Usted no sólo es un bochorno para Castilla y León, usted es un peligro", ha concluido Gómez Urbán, antes de zanjar: "Deje de hacernos daño, de abochornar a Castilla y León, convoque elecciones anticipadas y márchese para su casa".