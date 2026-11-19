VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado "la buena política" que representa el líder 'popular' y candidato a la Presidencia de Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, por lo que ha pedido "emplearse a fondo" para llevarle a La Moncloa.

"Necesitamos más gestión y menos excusas. Eso es lo que necesita España. España necesita recuperar la buena política. España necesita a Feijóo y lo vamos a conseguir entre todos si nos empleamos a fondo", ha señalado durante un acto de partido en Valladolid en el que también ha participado el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Precisamente para él han sido las primeras palabras al recordar que Valladolid tiene el "orgullo de ser el germen, la forja política del gran presidente de España" que fue, en sus palabras, Aznar.

"Querido presidente, conseguiste aunar fuerzas con un proyecto de futuro, frenaste la deriva socialista y lograste el cambio en España. Aquí empezó todo contigo, aquí empieza con Feijóo la reconstrucción nacional", ha asegurado.

Mañueco ha animado a "redoblar esfuerzos" y que afiliados, alcaldes, concejales, se "empleen a fondo en cada pueblo, en cada barrio, para sumar cada voto al Partido Popular". "De nosotros depende conseguir el cambio el 29 de noviembre. Hemos sufrido todos los españoles ocho años de un gobierno nefasto. Ocho años de un gobierno de una pésima gestión", ha argumentado para señalar como ejemplo de ello a Óscar Puente y Ana Redondo.

El presidente de los 'populares' de Castilla y León ha verbalizado las "ganas" de dar a Sánchez "un baño democrático y sacarle de La Moncloa", pero ha apelado a "elegir bien" a la persona que lidere "la nueva etapa y el rumbo" en el país. "Y el único que en estos momentos está preparado para asumir esa responsabilidad, para que España vuelva a funcionar, es Feijóo", ha continuado.

Para justificar estas palabras, Mañueco ha afirmado que Feijóo es el "único" que ha demostrado "capacidad, buena gestión, trayectoria con buenos resultados". "Es el único que tiene un proyecto para la reconstrucción nacional de nuestro país, para devolver la confianza y la seguridad a todos los españoles", ha abundado.

Para el líder autonómico gestionar bien "es una obligación moral" y que lo necesario, en estos momentos, son "soluciones y no explicaciones de por qué las cosas no funcionan". "Necesitamos más gestión y menos excusas. Eso es lo que necesita España. España necesita recuperar la buena política. España necesita a Feijóo y lo vamos a conseguir entre todos si nos empleamos a fondo", ha finalizado.

El acto ha comenzado con unas palabras del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, que ha abogado por el "cambio" que necesita España y que éste solo puede venir "de la mano del PP". "Nos quedan 10 días para mucho y pido que salgamos a la calle, que entre todos contemos el proyecto de Alberto Núñez Feijóo. Valladolid cambió la historia de este país y lo volverá a hacer en las nacionales porque España necesita un cambio para llevar a Feijóo a La Moncloa. Pico y pala, hasta el final", ha apelado.

También ha intervenido el cabeza de lista al Senado y alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha lamentado el "descreimiento" que vive España. "Lo peor no es la corrupción del PSOE, sino que nos ha acostumbrado a ver normal el separatismo, que se suban los impuestos, se desdibuje la división de poderes. Estamos ante el debate de la concordia y el muro y de esto van las elecciones, de recuperar esa convivencia", ha apelado para asegurar que ese cambio lo marca "Núñez Feijóo".

Por su parte, la cabeza de lista de los 'populares' de Valladolid al Congreso, María Pardo, se ha acordado de sus "compañeros" del País Vasco que se juegan "el tipo" para llevar el mensaje del PP. En su intervención ha apelado a que ni España ni Valladolid se "resigna" porque el 29 de noviembre "España ganará a Sánchez". "Porque de esto van las elecciones, van de cambiar un país, no van solamente de cambiar un gobierno. Y este gobierno, hay que decirlo claramente, ha fallado a España", ha argumentado.