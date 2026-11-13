Mañueco reivindica CyL como líder del turismo de interior y destaca su apuesta por la calidad e innovación

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el "potencial, la excelente calidad y diversidad" de Castilla y León como destino de turismo de interior y su capacidad para generar empleo y riqueza, durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), que ha definido como "la gran cita del turismo interior en toda España", al tiempo que ha destacado que la Comunidad ha alcanzado este verano un récord histórico de empleo turístico.

Lo ha hecho durante su intervención en la apertura de la nueva edición de Intur, donde ha remarcado que Castilla y León ha alcanzado durante este verano un "récord histórico de empleo turístico", un dato que refleja el peso creciente de este sector en la economía autonómica.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que este liderazgo se sustenta en una oferta turística basada en "la innovación, la calidad y la diferenciación", elementos que ha situado como algunas de las principales señas de identidad del sector turístico de Castilla y León.

Mañueco ha aprovechado la inauguración de Intur para poner en valor la amplitud del patrimonio de la Comunidad, que cuenta con 14 bienes declarados Patrimonio Mundial, 137 conjuntos históricos y alrededor de 2.600 bienes de interés cultural.

A este patrimonio histórico y cultural ha sumado los recursos naturales de la Comunidad, con 33 espacios protegidos, reservas de la biosfera y un geoparque mundial de la Unesco, además de una oferta vinculada a la gastronomía y a la producción agroalimentaria.

"Tenemos un patrimonio extraordinario", ha subrayado el presidente, que ha incidido en la necesidad de convertir estos recursos en oportunidades para el territorio.

La intervención el presidente de la Junta ha estado precedida por un acto protagonizado por el monologuista Sergio Encinas, en el que se han puesto en valor los principales atractivos turísticos de cada una de las provincias de la Comunidad. "Si paseas por Castilla y León, la vida es para ti", ha sido el eslogan con el que el humorista ha presentado el vídeo proyectado posteriormente con la oferta turística, enogastronómica y patrimonial de la Comunidad.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Durante su intervención, Mañueco también ha detallado que la Administración autonómica trabaja en un nuevo plan estratégico de turismo con el horizonte 2030, una iniciativa con la que se pretende dar "un nuevo impulso" al sector y situar a Castilla y León "en la vanguardia de los destinos turísticos".

El presidente autonómico ha señalado que este nuevo marco pretende reforzar una actividad que considera "fundamental" para atraer visitantes, generar empleo, riqueza y cohesión territorial, especialmente en un territorio con una amplia presencia de municipios pequeños y zonas rurales.

Mañueco ha situado Intur como uno de los principales escaparates para mostrar esa diversidad y ha subrayado que la feria permite presentar "todo lo que tiene Castilla y León", desde el patrimonio y la cultura hasta la gastronomía, la naturaleza, el turismo activo o las posibilidades vinculadas al descanso.

Entre los recursos que ha destacado se encuentra el Camino de Santiago, del que ha señalado que Castilla y León cuenta con "más kilómetros que ninguna otra Comunidad Autónoma", un punto en el que ha puesto el foco en el enoturismo, con diez rutas del vino en la Comunidad, y ha destacado la incorporación de la Ruta del Vino de León, así como la actividad que generan estas propuestas, que combinan patrimonio, gastronomía y territorio.

A esta oferta ha añadido la Red de Posadas Reales y la presencia de Castilla y León de distintos espacios culturales y museísticos, entre ellos el Museo de la Evolución Humana de Burgos, el MUSAC de León, el Museo Etnográfico de Castilla y León y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero.

El presidente de la Junta también ha reivindicado otros elementos de la identidad cultural de la Comunidad, como la Semana Santa, con especial referencia a las celebraciones de Zamora y Valladolid, o la figura de Santa Teresa, además de acontecimientos históricos como el quinto centenario del nacimiento de Felipe II, previsto para el próximo mes de mayo.

"Tenemos una tierra extraordinaria, tenemos una tierra diversa, tenemos una tierra de calidad", ha expresado Mañueco durante su intervención, en la que ha animado a trabajar para que todos estos recursos se traduzcan en actividad económica y oportunidades.

El presidente autonómico ha destacado asimismo el carácter conjunto de la presencia de Castilla y León en Intur, donde participan las nueve diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo a través de sus áreas de turismo, con el objetivo de presentar una oferta coordinada y mostrar la diversidad de los distintos territorios.

"Queremos enseñar nuestra calidad, nuestra diversidad y queremos generar oportunidades", ha asegurado el presidente de la Junta, quien ha incidido en que el turismo debe contribuir a crear actividad no solo en las capitales y principales destinos, sino también "en cada uno de los municipios" que cuentan con patrimonio, cultura, naturaleza o gastronomía.

INTUR 2026

La Feria Internacional del Turismo de Interior, que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre, cuenta con una superficie expositiva de 11.000 metros cuadrados y 127 stands, que reúnen la oferta de más de un millar de destinos de España y Portugal.

Participan once comunidades autónomas, 21 patronatos de turismo y más de 200 ayuntamientos, además de mancomunidades, comarcas, empresas turísticas y asociaciones profesionales.

La programación incluye presentaciones de destinos y proyectos turísticos, degustaciones, catas, exhibiciones de folclore y actividades de juegos tradicionales, así como encuentros sobre turismo rural y promoción de localidades vinculadas al cine.

La feria acoge también iniciativas relacionadas con la innovación y la promoción turística, y constituye un punto de encuentro para el intercambio de experiencias y el establecimiento de relaciones comerciales entre los profesionales del sector.