Mañueco reivindica la "gestión seria y sensata" y pide llevar el mensaje del PP "alto y claro" a la calle

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - PARTIDO POPULAR

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la "vital labor" de los interventores, apoderados, alcaldes, concejales y diputados provinciales vallisoletanos, a los que ha pedido trasladar "alto y claro" el mensaje y la voz de los 'populares' a pie de calle. "Gestión seria y sensata, explicación inteligente. Cuando hemos hecho eso, hemos ganado en Valladolid", ha expresado.

Así lo ha hecho el líder 'popular' durante su intervención en un acto con interventores y apoderados del PP de Valladolid, donde ha estado acompañado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente provincial, Conrado Íscar, donde ha reivindicado la actitud de "construir" de los 'populares' frente a la de aquellos que buscan "destruir" los proyectos del PP.

De esta forma ha criticado al PSOE y Vox Castilla y León, quienes "se fueron y dejaron tirados" a los castellanoleoneses porque son "incapaces" de gestionar en esta tierra y se limitan, junto a los socialistas, a "poner palos en las ruedas y zancadillas" al futuro de la Comunidad.

En este sentido, ha asegurado que el PP "puede presumir y sacar pecho" por la gestión del gobierno de la Junta. "Nosotros estamos en la gestión, otros están sólo en el ruido. Ruido de frases vacías, de gestos sin fondo, que confunden la verdad y la mentira", ha expresado.

De hecho, ha señalado que los 'populares' tienen la obligación y la responsabilidad de ofrecer "algo distinto" con el objetivo de dignificar la esencia de lo que significa gobernar, que pasa por "servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas".

Por todo ello, Mañueco ha lanzado una visión compartida, que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, "no por vanidad, sino por justicia".

"Porque lo merecen nuestros jóvenes, que buscan oportunidades. Porque lo merecen nuestras familias, que necesitan estabilidad. Y porque lo merecen quienes levantan cada día la persiana de su negocio, trabajan su tierra, enseñan en un aula o cuidan de los demás", ha reflexionado el líder 'popular'.

Durante su intervención, también ha vuelto a hacer referencia al proyecto de Presupuestos para 2026 que el Ejecutivo autonómico ha presentado, que son el "primer paso real hacia esa meta", mientras que el PSOE "tiene un interés, sostener los despropósitos de su líder, Pedro Sánchez".

A este respecto, el presidente del PP de Castilla y León ha insistido en que las cuentas presentas son "buenas" porque duplican el bono nacimiento, incrementan el bono infantil, el nuevo bono para autónomos, la bonificación de peajes, los nuevos planes para la ganadería, el aumento del operativo antiincendios o el incremento del 80 por ciento para vivienda, incluido el aumento de las partidas para ayudas al alquiler.

En el caso de Valladolid, se ha planteado en el proyecto de Presupuestos unas inversiones que aumentaban un 17 por ciento, con una cifra récord de más de 160 millones e importantes recursos para polígonos industriales que atraigan empresas, para infraestructuras agrarias, para centros educativos y sanitarios, instalaciones deportivas, vivienda y ayudas a las familias y también a los jóvenes para emanciparse.

'MINI SÁNCHEZ'

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la "buena" gestión que se realiza en la ciudad y ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien quiere "seguir mandando en Valladolid y en la capital del Pisuerga mandan los vallisoletanos".

"A 'mini Sánchez' le echamos los vallisoletanos y ahora le sufrimos todos los españoles, pero la cuota de sufrimiento que le corresponde a los ciudadanos de Valladolid es menor", ha ironizado el regidor, quien ha señelado que para que la ciudad vuelva a la senda del soterramiento es preciso contar con un presidente nacional y un ministro de Fomento del PP, que será el que "quiera Feijóo".