Mañueco reivindica a las mujeres rurales que "mantienen vivos los pueblos" y "abren camino"

Imagen compartida por Fernández Mañueco con motivo del Día de las Mujeres Rurales. - @ALFERMA1

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este jueves, 15 de octubre, a las mujeres rurales que "mantienen vivos" los pueblos y "abren camino a quienes vendrán".

"El presente y futuro de #CastillayLeón se escribe con vuestro nombre", ha escrito Fernández Mañueco en una publicación en su perfil de la red social 'X' con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, a quienes ha agradecido su "fuerza, trabajo y amor" por la Comunidad.

Asimismo, este 15 de octubre se celebra a Santa Teresa de Jesús, motivo por el que el presidente de la Junta ha recordado "con orgullo" su "figura y legado", que "siguen vivos casi cinco siglos después".

En este sentido, ha ensalzado que la figura de la Santa "dejó una huella imborrable en la historia y en el patrimonio de Castilla y León", y ha animado a recorrera las 'Huellas de Teresa' y descubrir los lugares de la Comunidad que marcaron su vida.