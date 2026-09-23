Mañueco reivindica la obra del salmantino Ángel Luis Iglesias, un autor en "plena madurez humana y artística"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto inaugural de la exposición ‘Ángel Luis Iglesias. Antología’ en la Sala de Exposiciones San Eloy de la Fundación Caja Duero en Salamanca - JCYL

SALAMANCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado este miércoles la trayectoria y la obra del artista salmantino Ángel Luis Iglesias durante la inauguración de la exposición 'Ángel Luis Iglesias. Antología', que recorre parte de su producción y ha puesto en valor la "plena madurez" del artista, tanto humana como artística.

Durante su intervención en el acto inaugural de esta exposición, que se puede disfrutar en la Sala de Exposiciones San Eloy de la Fundación Caja Duero en Salamanca, el líder autonómico ha definido a Iglesias como 'uno de los nuestros' y ha resaltado que se trata de un artista "consagrado", con una extensa trayectoria reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio Antonio López, que el presidente autonómico ha señalado como "la más alta distinción de la pintura realista".

Asimismo, ha señalado que su obra recoge distintos rincones del país y combina "la realidad" con "la plena libertad del gesto pictórico".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha situado la muestra en una etapa de "plena madurez" del artista, tanto humana como artística, y ha destacado los nuevos retos que afronta Iglesias con "pasión y dedicación".

En este sentido, ha explicado que la exposición tiene su origen en los vínculos del pintor con Salamanca, donde nació y estudió, y donde, según ha apuntado, surgió su vocación artística.

Mañueco ha explicado que la muestra retrospectiva se extiende por distintos espacios emblemáticos de Salamanca, con una línea de trabajo diferente en cada sede, de manera que el visitante puede recorrer la trayectoria del artista siguiendo su propio itinerario.

A su juicio, esta propuesta establece un diálogo entre la pintura de Iglesias y la propia ciudad, que se convierte así en "un gran espacio expositivo".

A este respecto, el presidente autonómico ha animado a los salmantinos y a quienes visiten la ciudad durante las próximas semanas de otoño a acercarse a la exposición para conocer la obra de Ángel Luis Iglesias.

Además, al inicio de su intervención ha informado de que la Junta ha realizado este miércoles un ingreso de 575 millones de euros para el pago de la PAC a agricultores y ganaderos y ha señalado que estos fondos ya llegan a algunos beneficiarios.