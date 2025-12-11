Mañueco reivindica el valor del periodismo riguroso y veraz como garante de la verdad y al servicio de las personas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la periodista zamorana Lucía Méndez Prada - JCYL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado el papel del periodismo crítico como la mejor herramienta al servicio de la democracia al mirar a la realidad de frente, analizar los hechos de forma rigurosa para ofrecer información veraz y enjuiciar de manera crítica y certera la actuación del poder.

De esta forma se ha expresado el líder autonómico durante su intervención en el marco de la clausura de la XXXIX edición de la Gala de entrega de los Premios de Periodismo 'Francisco de Cossío' que se ha celebrado este jueves en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde ha dedicado parte de su discurso a destacar la "gran labor profesional" y el legado que deja el periodista José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León, recientemente fallecido de una grave enfermedad.

En su intervención, el máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha destacado el trabajo de los profesionales galardonados en estos premios que defienden la libertad periodística, que "importa mucho puesto que la libertad sólo se defiende a través de la verdad".

"Y en efecto, comprobamos continuamente cómo la noticia es más noticia cuando más empeño hay en ocultarla. Así que os doy las gracias a los que creéis que informar importa", ha apuntado el líder autonómico.

Precisamente, ha señalado que el periodismo está al servicio de la democracia pero la democracia sin el periodismo se queda "huérfana" y aunque pueda ser "imperfecta" y tenga sus fases la democracia es el "mejor instrumento para que las personas vivan en convivencia".

En este marco, ha reflexionado, el periodismo se convierte en el mejor instrumento para que todas las personas accedan a una información veraz y puedan tomar decisiones en libertad.

En relación con los trabajos galardonados, el presidente de la Junta ha reafirmado su compromiso con el periodismo castellanoleonés que mira a la realidad de frente, la analiza con responsabilidad y enjuicia con rigor, lo que permite confiar en las noticias que se publican que abordan "temas de interés genuino y trabaja para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

GALARDONADOS

Durante la gala, la periodista zamorana Lucía Méndez Prada ha recibido el Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional en la trigésimo novena edición.

Procedente de Palacios de Sanabria y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Méndez trabajó para 'El Correo de Zamora', 'El Norte de Castilla', la Cadena Ser y 'Diario 16'; formó parte del equipo fundador de 'El Mundo' en 1989, periódico del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar López.

Periodista y analista política, es columnista en 'El Mundo' y docente universitaria, así como autora de tres libros. Además, su trayectoria ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

Asimismo, José Ángel Gallego Vázquez, de Tribuna Valladolid, ha recogido el XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo 'Serie Telerural', una mirada audiovisual a la España ahora llamada vaciada, concretamente a la provincia de Valladolid y a las empresas, instituciones o colectivos que acercan sus servicios al medio rural, para hacer más fácil o amable la vida en los pueblos.

El jurado ha concedido, en esta modalidad, un accésit a Marco Romero Godos, de 'Diario de León', por el reportaje audiovisual 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León'.

En la categoría de Fotografía, la imagen 'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024', instantánea de César Manso Arroyo, ha sido la imagen ganadora en esta modalidad, distribuida por la Delegación en España de la Agencia France-Presse (AFP) y publicada en las ediciones digitales de varios medios internacionales, entre ellos 'The Washington Post'.

Por otro lado, la periodista Alicia Calvo Olcese ha obtenido el premio en la modalidad de Prensa por un conjunto de reportajes sobre salud mental publicados en 'El Mundo' en sus ediciones de Castilla y León y de Valladolid, donde se aborda la salud mental desde tres ángulos distintos, el del suicidio, el acoso escolar y la atención de los psicólogos en cuidados paliativos.

Asimismo, el premio de periodismo Francisco de Cossío, en su modalidad de radio, se ha concedido a Raúl Rodríguez Cuadrado, por el programa 'Más de Uno Castilla y León desde Valencia: cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero Castilla y León desde diferentes escenarios valencianos, principalmente la localidad de Catarroja.

En esta modalidad, el jurado ha concedido un accésit a la cadena SER de Valladolid, por la serie de programas titulada 'Historias de la radio', con Carlos Flores y Martín Luna, con motivo del noventa cumpleaños de la emisora.

Por otro lado, el documental 'Matar a la presidenta', con motivo del X Aniversario del crimen de Isabel Carrasco en León, presentado por Mónica Murciego Ugidos y emitido por RTVCYL, ha recibido el premio en la modalidad televisiva, cuyo jurado ha decidido otorgar un accésit a Juan Francisco Martín Fresneda, de RTVCYL, por el capítulo 5 de la serie 'Vivir en guerra', dedicado a los niños.