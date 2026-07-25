Mañueco respalda la evacuación en el Valle del Tiétar y pide responsabilidad ciudadana ante el incendio de Ávila

1106881.1.260.149.20260725152356 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) durante las labores de extinción del fuego forestal, a 25 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España) - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado la decisión adoptada este sábado en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de evacuar nuevas zonas del Valle del Tiétar afectadas por el incendio de Burgohondo (Ávila), al considerar que ha permitido anticipar una planificación "más ordenada", y ha apelado a la responsabilidad ciudadana y al seguimiento de las indicaciones de las autoridades.

Mañueco ha realizado estas declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga, donde ha participado en una nueva reunión del CECOD, presidida por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, para analizar la evolución del incendio.

El presidente autonómico ha agradecido la responsabilidad mostrada por la población de los municipios evacuados y ha reconocido la labor de los alcaldes de esas localidades, así como de los ayuntamientos y municipios que acogen a las personas desalojadas.

También ha expresado su reconocimiento a la Guardia Civil, las policías locales y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil por su participación en las labores de evacuación.

Asimismo, ha pedido que la ciudadanía siga las indicaciones de quienes tienen capacidad para tomar decisiones y ha incidido en que la información se canalice a través del mando único. En este sentido, ha valorado que, aunque el incendio mantiene dos focos diferenciados, la respuesta operativa se coordina ya bajo una única dirección.

Finalmente, Mañueco ha señalado que el teniente coronel al frente del operativo y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta han sobrevolado esta mañana la zona afectada en helicóptero para evaluar la situación y ha reiterado el llamamiento a actuar con responsabilidad en todos los comportamientos mientras continúan las labores de extinción.