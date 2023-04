Mañueco: "El 'sanchismo' y sus escuderos ofendieron a su tierra al despreciar los Premios CyL"

Asegura que sigue a Carnero en redes sociales y ve que está "donde tiene que estar", aunque reconoce que no le ve en "el Gobierno"



VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afeado a la oposición su ausencia en la entrega de Premios Castilla y León 2022 de ayer, al asegurar que "el 'sanchismo' y sus escuderos ofendieron a todas las personas de su tierra al despreciar los Premios CyL".

Así lo ha asegurado Fernández Mañueco durante su discurso en el acto de Presentación de los Candidatos del PP de Valladolid, que se ha celebrado en el Museo de la Ciencia de la ciudad ante de 300 personas.

"Esto es gravísimo", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha insistido en criticar a la oposición por no acudir a dicha entrega y lo ha justificado en que "no creen en Castilla y León". "Están más preocupados por Sánchez", no como el PP, ha dicho, cuyos candidatos anteponen a los vecinos a las siglas del Partido Popular.

En una intervención en la que ha vuelto a insistir en la necesidad de que haya una victoria rotunda del PP para acabar con "el 'sanchismo'", Fernández Mañueco ha pedido a sus candidatos que defiendan "por encima de todo" los intereses de su pueblo. "Antes que el PP, lo primero vuestros vecinos y los de busto pueblo. Que les quede bien claro a los que desprecian nuestra tierra", ha remarcado el presidente regional del PP.

Además de reconocer el "compromiso" de todos los candidatos de la provincia de Valladolid, Fernández Mañueco ha singularizado ese compromiso en el candidato a la capital, Jesús Julio Carnero, del que ha dicho es "el ejemplo de que el PP de Valladolid va a lograr una gran victoria el 28 de mayo".

"Te estoy viendo por las redes, no te veo en el Gobierno, estás donde tienes que estar, con la gente", ha asegurado Mañueco, quien le ha calificado como "un gran candidato y "un gran alcalde".

Según ha añadido, en Valladolid se está construyendo "una alternativa solvente", que está generando ilusión. "Tienes amor por esta tierra, estás orgulloso de ella y tienes experiencia y sensatez, que es algo muy importante".

"Hemos trabajo muchos años juntos, sé de lo que hablo, sé lo que vales, pero lo tienen que saber todo el mundo", ha añadido Mañueco, para pedir a todos los candidatos de la provincia que trabajen también para que Carnero llegue a la Alcaldía y para que Valladolid sea "no solo la punta de lanza para el PP de Valladolid, sino para el de Castilla y León".

Además, en su intervención, el presidente regional ha defendido su "municipalismo" y se ha comprometido con apoyar a todos los candidatos como hicieron con él en las autonómicas de hace un año. "Lo tengo claro, voy a por todas, estoy con vosotros y vamos a salir a ganar y vamos a ganar", ha remarcado, para añadir que se va a poner "la camiseta" del PP de Valladolid para alcanzar una victoria "contundente" el 28 de mayo.

Una victoria que, ha reiterado, tiene que ser para derrotar al 'sanchismo' que solo piensa en "las minorías", frente a un PP que piensa "en todos". "Hay que alejar las políticas del 'sanchismo' de los ayuntamientos porque todos los candidatos tienen el mismo nombre y apellido: Pedro Sánchez" y el PP es "el antídoto" ante ello.