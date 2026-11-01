Mañueco traslada su "cariño y cercanía" a los familiares de los fallecidos en Malva (Zamora)

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "cariño y cercanía" a los familiares y seres queridos de las cuatro personas fallecidas en el accidente de tráfico de Malva (Zamora).

"Conmovido por la triste noticia que nos llega hoy desde Malva, Zamora, donde cuatro personas, entre ellas dos menores, han perdido la vida. Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a sus familias y seres queridos en estos momentos de profundo dolor", ha escrito Fernández Mañueco en una publicación en la red social 'X'.

El accidente ha tenido lugar este domingo en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 en Malva, donde un vehículo se ha salido de la vía por el margen derecho. El siniestro se ha saldado con cuatro fallecidos, un varón de 59 años, su hija de 29 años y dos menores de dos y tres años.