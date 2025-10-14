Mañueco ve en las cuentas el primer paso para situar a CyL entre las tres primeras en políticas públicas y sociales

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 presentado este martes como el "primer paso" para alcanzar la "exigente" meta de convertir a la Comunidad en una de las tres primeras autonomías del país en indicadores de las políticas públicas, económicas y sociales.

"Estos presupuestos son precisamente el primer paso para alcanzar esa meta tan exigente porque la competencia es fuerte", ha admitido el presidente de la Junta que ha afirmado que el estímulo es "altamente ilusionante".

Fernández Mañueco ha recordado al respecto que Castilla y León es ya la primera comunidad autónoma en Educación y la segunda en Sanidad y la primera en política social y en dependencia. Este es uno de los mensajes que ha lanzado el presidente de la Junta en la rueda de prensa de presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026 en la que ha reafirmado que su Gobierno cree en los abulenses, en los burgaleses, en los leoneses, en los palentinos, en los salmantinos, en los segovianos, en los sorianos, en los vallisoletanos y en los zamoranos.

"Hemos demostrado de lo que somos capaces en esta tierra", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo autonómico que ha vuelto ha insistir en que Castilla y León "funciona".