Mañueco ve el toro bravo como el "alma" de España, cree que el sector goza de "muy buena salud" y apuesta por el talento

1087364.1.260.149.20260515115214 El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, arropa a jóvenes toreros. - EUROPA PRESS

Cuatro jóvenes toreros de la Comunidad participan el domingo en la Corrida de la Oportunidad que se celebra en Valladolid VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el toro bravo constituye el "alma" de España en un momento que el sector goza de "muy buena salud" y ha reafirmado el compromiso de su Ejecutivo con el talento joven taurino con su respaldo a la Corrida de la Oportunidad que se celebra el domingo en Valladolid con cuatro jóvenes toreros de la Comunidad.

Fernández Mañueco, tras felicitar a los agricultores y ganaderos de la Comunidad con motivo de San Isidro, ha subrayado la protección y difusión de la tauromaquia como parte "esencial" del patrimonio cultural y de la identidad de la Comunidad, por lo que ha incidido en la necesidad de transmitir este legado a las nuevas generaciones.

"El toro bravo es el alma de nuestro país, es el alma de España, y lo llevamos muy dentro, lo sentimos muy dentro en nuestra tierra", ha afirmado, al tiempo que ha puesto en valor el impulso que se ha dado a las escuelas de tauromaquia y al circuito de novilladas.

Fernández Mañueco ha recordado que estas iniciativas han sido "muy valoradas y reconocidas" por el sector y han logrado unir el aprendizaje de las escuelas con los grandes festejos mayores. En este sentido, ha elogiado la puesta en marcha de la 'Corrida de la Oportunidad', y ha hecho un llamamiento a la sociedad para que acuda el próximo domingo 17 de mayo a la plaza de Valladolid a las 18.30 horas.

"Invito a todas las personas de Castilla y León a celebrar un día de fiesta y a apoyar a quienes se van a enfrentar con su arte para someter, dominar y emocionar al público", ha manifestado y ha expresado su deseo de que este tipo de eventos tengan continuidad en el tiempo. "Este patrimonio cultural no solo lo tenemos que proteger, cuidar y mimar, sino que también tenemos que ayudar a difundirlo", ha reseñado.

En su intervención para presentar el evento del domingo, el presidente ha aportado datos sobre la "buena salud" de la tauromaquia en la Comunidad, donde se celebran anualmente más de 2.000 festejos populares. "Eso quiere decir que la juventud de nuestra tierra quiere festejos vinculados al mundo del toro e indica que este arte goza de muy buena salud", ha aseverado.

El presidente ha concluido su intervención tras reiterar que su Gobierno seguirá al lado de los profesionales taurinos para garantizar la transmisión de este patrimonio.

Por su parte, el responsable de Tauroemoción, Alberto García, ha detallado que el festejo nace de una preocupación compartida con la Junta y, en concreto, con el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, por la situación de los jóvenes toreros.

Así, García ha defendido que actualmente la Comunidad cuenta con "la mejor hornada de los últimos años" en cuanto a cantera de toreros y ha explicado que el modelo de la Corrida de la Oportunidad es "novedoso" por lo que espera una buena respuesta generado en el público.

El empresario ha confirmado que el triunfador de la tarde del domingo tendrá como premio una plaza disponible en la Feria de la Virgen de San Lorenzo que se celebra en septiembre Valladolid para torear junto a las principales figuras del escalafón.

En el acto de presentación de esta corrida han participado dos de los cuatro toreros protagonistas, Manuel Diosleguarde y Jarocho, mientras que se ha disculpado la ausencia de Sergio Rodríguez y Mario Navas.

Diosleguarde ha calificado como un "placer y un honor" poder formar parte del cartel de esta tarde de toros y ha destacado que es fundamental que el escalafón se renueve para mantener viva la fiesta. Por su parte, 'Jarocho' ha agradecido la apuesta por la juventud y ha confiado en que el domingo sea un "día bonito" que sirva de precedente para ediciones futuras.

La corrida contará con reses de la ganadería salmantina de El Pilar y, por el momento, ya se han vendido 6.000 entradas para el evento.