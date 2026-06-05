Manuel, hijo de Concha Velasco, rueda en Valladolid un 'corto' protagonizado por Roberto Álamo e Itziar Miranda

El director Manuel Martínez Velasco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor y director Manuel Martínez Velasco, hijo de Concha Velasco, rodará en Valladolid, entre este viernes y el domingo, 7 de junio, 'La paradoja de Fermi', un cortometraje en tono de comedia romántica protagonizado por Roberto Álamo, Itziar Miranda y Arancha Martí y producido por la empresa vallisoletana Plan Secreto.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, la mayoría del equipo técnico está compuesto por profesionales de Valladolid.

'La paradoja de Fermi' cuenta la historia de Ernesto, un hombre "solitario" que busca "abrirse de nuevo al amor animado por su hija, profesora de astronomía".

El rodaje pasará por localizaciones muy reconocibles de Valladolid como la Rosaleda, la ribera del río Pisuerga, la Plaza de Portugalete, la Antigua o los alrededores de la Plaza del Salvador, e incluirá una escena ambientada en una observación astronómica desde el Parque de las Norias, para la que el equipo ha contado con la colaboración del Grupo Universitario de Astronomía.

También se rodarán secuencias en la cafetería 'Akelarre' y el bar 'Piscolabis'.

'La paradoja de Fermi' será el eje central de una serie de acciones patrocinadas por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea Next Generation EU, en el marco de la convocatoria extraordinaria de 2022 para Planes de Sostenibilidad Turística destinado a entidades locales, Proyecto 'Valladolid Ciudad Creativa' y que contarán con el apoyo de Valladolid Film Commission.

Por ello, junto a la grabación del cortometraje, se celebrarán dos talleres gratuitos sobre sostenibilidad que se realizarán en el Espacio Seminci y la creación de una guía de rodaje sostenible de Valladolid, con recomendaciones a las productoras y ejemplos prácticos basados en el cortometraje.

El rodaje medirá la huella de carbono y se seguirán protocolos de sostenibilidad dirigidos a minimizar el impacto, con medidas específicas para evitar los plásticos de un solo uso o reducir los transportes durante la producción.

Además, se realizará un 'making of' del corto centrado en las acciones de sostenibilidad.

La paradoja de Fermi se rodará a lo largo de un fin de semana, los días 5, 6 y 7 de junio y las jornadas de formación en sostenibilidad para el audiovisual se realizarán este miércoles y jueves, 10 y 11 de junio, a partir de las 16.30 en el Espacio Seminci, y serán impartidas por especialistas de 'Mrs. Greenfilm'.

Estos talleres son gratuitos y de entrada libre hasta completar el aforo.

El director del cortometraje 'La paradoja de Fermi', Manuel Martínez Velasco, tiene una larga trayectoria como escritor, guionista y director de cine, teatro y televisión.

Entre sus trabajos teatrales destacan obras como 'El funeral' o 'La habitación de María', protagonizadas por su madre, la admirada actriz vallisoletana Concha Velasco. También ha dirigido los cortometrajes Los niños del jardín y Mañana y siempre, entre otros trabajos.

El protagonista de 'La paradoja de Fermi' será el actor Roberto Álamo, que ha participado en películas de directores consagrados como 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar, 'La gran familia española', de Daniel Sánchez Arévalo o 'Que Dios nos perdone', de Rodrigo Sorogoyen; en comedias de gran éxito como 'Odio el verano' o 'Es por tu bien'; y en series como 'Águila Roja' o 'Antidisturbios'.

Ha ganado "numerosos premios", entre ellos dos Goya y un Max por su trabajo en la obra de teatro Urtain.

La actriz y presentadora Itziar Miranda es otro rostro "muy conocido de la televisión" gracias a las series 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre', en las que interpretó durante 19 años el personaje de Manolita Sanabria. También ha participado en varias películas y obras teatrales.

Arancha Martí obtuvo una nominación a los Premios de la Unión de Actores como actriz revelación por La gran familia española, de Daniel Sánchez Arévalo, interpretó al personaje de Irene Zabaleta en la serie Ciega a citas y en los últimos años ha participado en películas como Padre no hay más que uno o Solo se vive una vez.

En el cortometraje también participa la actriz vallisoletana Pino de Pablos, protagonista de películas como 'Secundarias', de Arturo Dueñas o 'Gallo rojo', de Enrique García-Vázquez.

El guion de 'La paradoja de Fermi' es obra del director, escritor y guionista Ciro Altabás.

El cortometraje está producido por la empresa vallisoletana Plan Secreto, formada por Pedro del Río y Jaime Alonso de Linaje. Plan Secreto ha producido los largometrajes '¡Folk!' Una mirada a la música tradicional y 'Comuneros', ambas en coproducción con Visual Creative, además de numerosos cortometrajes entre los que destacan Cerraduras y Ogro.