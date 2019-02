Marcos defiende que la devolución del PGE es una "buena noticia" para CyL

Publicado 14/02/2019 13:54:23 CET

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se ha mostrado convencida de que la devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 es una "buena noticia" para la Comunidad Autónoma que, según ha reivindicado, no se creyó en su días las cuentas del "gran capitán", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado una vez más de pretender gastar más de lo que tiene.

Tras insistir en que la devolución del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019 afecta "positivamente" a los intereses de Castilla y León, Marcos se ha mostrado convencida de que el hecho de que no haya presupuestos generales es una "buena noticia" para los ciudadanos que se van a beneficiar de lo que ya estaba comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy y "se podía pagar", con el ejemplo de la subida de sueldo a los funcionarios o la subida de las pensiones.

Dicho esto, ha defendido que la no aprobación de las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez evita "todo lo negativo" que suponían para los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, como la subida de impuestos, la desinversión en la Comunidad para llevar dinero a otros territorios o la aplicación de criterios de reparto de fondos "allí donde hay más población" por lo que abundarían en la despoblación.

"A Castilla y León el hecho de que no se hayan aprobado esas cuentas le beneficia", ha sentenciado la portavoz que ha aclarado que desde el punto de vista administrativo no tendrá consecuencias ya que, "en un ejercicio de prudencia", la Junta de Castilla y León apostó en su día por la prórroga de sus propias cuentas porque no se creía las cuentas que se estaban contando por lo que ahora no tendrá que paralizar ni bloquear unos gastos por falta de fondos.

"Es una ventaja no habernos creído esas cuentas del gran capitán que no se ha creído nadie", ha constatado la portavoz de la Junta, que ha evidenciado una vez más las diferencias entre las distintas cifras de entregas a cuenta que ha ofrecido el Gobierno por lo que ha abogado por seguir negociando con el Estado para ver cómo quedan esas entregas a cuenta --reclama las de julio y no las de diciembre-- y encontrar una solución a los 350 millones de euros que faltan para poder cubrir el gasto de 2018 en los servicios públicos esenciales.

"Esos presupuestos se gastaban lo que no tenían y si no hay dinero no se puede gastar", ha concluido la portavoz que ha asegurado que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando con su prórroga.