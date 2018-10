Marcos exige a Sánchez que afronte la reforma de la financiación autonómica y no negocie "parches"

Publicado 20/06/2018 12:25:48 CET

BURGOS, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afronte la reforma de la financiación autonómica y no negocie "parches" con las diferentes comunidades.

Marcos, quien ha participado en Burgos en la inauguración de un nuevo almacén congelador de Campofrío, ha remarcado que la reforma de la financiación autonómica "es una obligación del Gobierno", a la vez que ha reiterado que "los ciudadanos tienen derecho" a ella.

"Que cumpla y no tenga la caradura de no hacerla porque no le guste hacer lo que es complicado o difícil", ha aseverado Marcos, antes de añadir que "debe hacer lo que supone que los ciudadanos vivan en igualdad".

En este sentido, ha recriminado a Pedro Sánchez que trate de evitar esta reforma después del trabajo avanzado en este ámbito y de las "cientos" de reuniones que se han celebrado para poder dar una solución a esta problemática.

Asimismo, ha recordado que el actual modelo ocasiona déficit al no cubrir el coste de los servicios y a ello hay que sumar otros gastos en materia de infraestructuras, como el relativo al mantenimiento de carreteras.

Por ello, la portavoz de la Junta ha destacado la necesidad de modificar el marco de financiación y no avanzar en la posibilidad de negociar "parches", ya que, según ha dicho, es imperante que exista un marco común que garantice que todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos.