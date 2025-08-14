Marcos Martincano protagoniza este sábado en Tiedra 'Hacer torrijas como acto de resistencia'.

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Tiedra acoge este sábado, 16 de agosto, el espectáculo 'Hacer torrijas como acto de resistencia', a cargo de Marcos Martincano, una original fusión de la danza y la palabra, dentro del V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y que aúna artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos, en una apuesta por el medio rural de la Comunidad.

En el marco de dicho festival, previsto entre el 4 de julio y el 31 de agosto, se desarrollan 54 espectáculos en enclaves patrimoniales únicos, seis de ellos en localidades vallisoletanas, entre los cuales se encuentra el previsto en el Castillo de Tiedra este sábado, a partir de las 21.00 horas, que fusiona la danza y la palabra.

El V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.