De Margarida ve en la digitalización una respuesta a la baja productividad, envejecimiento y despoblación de CyL

El director de ECOVAEstudios, Juan Carlos de Margarida, durante la presentación del Observatorio Digital de 2025. - ECOVA

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios), Juan Carlos de Margarida, considera que la digitalización podría ser una respuesta a la baja productividad, el envejecimiento y despoblación de la Comunidad y ha señalado la transformación digital como "pieza clave" en la recuperación de la economía y su estabilidad.

De Margarida, aunque ha aclarado que Castilla y León ha conseguido en los últimos tres años logros "muy significativos" y se encuentra dentro del camino de la transformación digital, ha afirmado que queda "mucho por recorrer" ante los continuos cambios, según los datos del Observatorio Digital correspondiente a 2025.

A este respecto, ha incidido en que la Comunidad avanza en la digitalización empresarial, pero mantiene "brechas estructurales" como el crecimiento desigual de la transformación digital, que avanza según el tamaño de la empresa y de la tecnología.

Así, ha señalado como reto la digitalización de las microempresas, mayor tejido empresarial de la región, que registran un estancamiento en el uso de banda ancha pese a los altos niveles de implantación, todo ello pese a que la conectividad y el uso de internet en empresas de Castilla y León supera el 97 por ciento.

Por otro lado, De Margarida ha apuntado que el Observatorio refleja la apuesta de las empresas por la relación online con los clientes, con una de cada tres con sitio web, aunque en microempresas repunta pero "continúa siendo claramente insuficiente e insatisfactorio".

Por lo que se refiere al uso de redes sociales, el uso de redes sociales en empresas de Castilla y León se "estanca" y cae ligeramente en este último año 2025. Las microempresas protagonizan el mayor crecimiento en el uso de redes sociales de Castilla y León y la brecha digital en marketing online sigue penalizando a las empresas más pequeñas, según el Observatorio.

En este contexto, Juan Carlos de Margarida ha señalado como un dato importante el uso de la inteligencia artificial (IA), que sólo usa el 6 por ciento de las empresas de la Comunidad, que se encuentra "claramente por debajo" de la media nacional en la adopción de esta tecnología, que "crece con fuerza" en España, pero sí que es cierto que en Castilla y León no logra aún capturar este impulso.

RETOS DE FUTURO

Ante este panorama, considera que la transformación digital se enfrenta a "importantes" retos en Castilla y León que deben superarse para garantizar que las empresas, la administración autonómica y las locales así como toda la sociedad puedan aprovechar plenamente las oportunidades en materia digital.

En concreto, ha señalado la brecha digital y la desigualdad de acceso a la tecnología que, en el primero de los casos, es un problema "considerable" en muchas provincias de la región, donde el acceso a internet está "muy generalizado" pero existen "disparidades" en la calidad del servicio, especialmente en áreas rurales.

Por ello, considera necesaria la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones y la reducción de la citada brecha digital, pero también ha apuntado falta de competencias digitales dentro de los ciudadanos y de las empresas de Castilla y León.

A este respecto, ha explicado que la demanda de trabajadores con habilidades tecnológicas crece exponencialmente, pero existe un déficit del talento capacitado en cuestiones como ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de software y hay una brecha entre las competencias que requieren las empresas y las habilidades que se poseen.

Por ello, considera necesario "reajustar" el sistema educativo para adaptarle a la realidad tecnológica e impulsar la capacitación en competencias digitales desde edades "muy tempranas".

Otros de los retos en Castilla y León, según De Margarida, pasan por llegar a todos los territorios con el 5G, mejorar la ciberseguridad y las infraestructuras, que se van quedando obsoletas ante el avance tecnológico. "Hemos hecho mucho, pero empieza a estar obsoleto", ha asegurado el director de ECOVAEstudios, quien ha añadido que también falta financiación porque el proceso de transformación digital, especialmente para las pymes, "requiere mucha inversión y mucho tiempo".

Sin embargo, ha asegurado que las subvenciones y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas para adquirir los medios técnicos necesarios o bien para invertir en formación son determinantes, pero "son lentos y complejos en burocracia".

IA Y ENVEJECIMIENTO, DETERMINANTES

De cara al futuro, Juan Carlos de Margarida ha afirmado que en los próximos años el envejecimiento demográfico y la revolución tecnológica basada en la IA marcarán el rumbo económico y social de Castilla y León.

En el caso de la IA, ha señalado que genera un requerimiento de empleo menor pero más especializado por la reducción de tiempo y maquinaria en los procesos y, por su parte, el envejecimiento presenta unas previsiones "abrumadoras" ante un incremento de la población jubilada y una minoración de la población en edad de laboral.

Como consecuencia de ello, habrá menos población activa, que minorará el crecimiento de la productividad y de la actividad económica regional por un lado, pero por otro se incrementará el gasto público en dependencia y sanidad por parte de la autonomía y en pensiones por parte de la nación. Además, la financiación se reducirá por el incremento de máquinas frente a activos humanos, lo que generará un menor consumo y menos actividad económica.

Así, ha asegurado que Castilla y León precisa de formación continua de trabajadores para adaptarles a esa economía digital, aprovechar una inmigración "preparada" ante los avances tecnológicos y promover un envejecimiento activo prolongando también la vida laboral.

Por otro lado, considera que la digitalización ofrece una oportunidad para revertir la tendencia del envejecimiento y combatir la despoblación, sobre todo en las zonas rurales, donde cree que hay invertir en digitalizar el tejido empresarial y facilitar el acceso a las tecnologías a los negocios rurales mediante políticas y programas específicos, junto al fomento de la formación y el desarrollo de habilidades digitales para garantizar el acceso a estas oportunidades.

Asimismo, considera que el Gobierno autonómico tiene que reducir la burocracia y aumentar la eficiencia y eficacia de los programas creados y que las pymes asentadas en el medio rural sean "abiertas a los cambios" y estén dispuestas a invertir en digitalización.

MOTOR ECONÓMICO

En definitiva, considera que la digitalización supone una importante estrategia para mejorar la competitividad, la productividad y la inclusión en una economía cada vez más impulsada por la tecnología.

Juan Carlos de Margarida considera que hay una correlación entre el PIB por cápita y el nivel de digitalización de la región castellanoleonesa, que podría tener un impacto de hasta el 2,3 por ciento anual en el PIB de Castilla y León hasta el 2030.

En este sentido, ha advertido de que Castilla y León solo captura una fracción "muy pequeña" de su potencial digital y, aunque la economía digital representa ya el 2,2 por ciento del PIB autonómico, "solo está capturando por tanto el 15 por ciento de su potencial digital" y ha apuntado que el 56 por ciento de las actividades actuales que se realizan en la Comunidad son potencialmente automatizables, con tecnología ya existente.

Castilla y León, según el director de ECOVAEstudios, tiene un tejido formado por empresas muy pequeñas que hace que cueste transformarse digitalmente y considera que para hacerlo es necesario un esfuerzo conjunto entre las instituciones, con ayudas y formación, y un sector privado que apueste por invertir en tecnología y digitalización.