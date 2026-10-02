María Jaureguízar, de Fundación Vet+i, y Julio Álvarez, de VISAVET- UCM, intervendrán en la Feria VET.GAN de Valladolid

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

VET.GAN Expo, la feria profesional de veterinaria para ganadería de producción que se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2027 en Valladolid, contará con la participación de la directora de la Fundación Vet+i, María Jaureguízar, y el investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense Julio Álvarez Sánchez en sendas mesas redondas.

VET.GAN Expo está organizada por Feria de Valladolid y cuenta con la colaboración de la Organización Colegial Veterinaria y el apoyo de siete asociaciones veterinarias especializadas de España y Portugal.

El programa de jornadas técnicas pretender abordar aspectos como el modo en que la innovación y la tecnología puede ser herramientas clave para afrontar los retos de la veterinaria de producción.

Como ha asegurado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, VET.GAN está planteado "con una perspectiva transversal, con atención a todas las especies de producción para favorecer el diálogo entre los especialistas que intervendrán en las conferencias".

María Jaureguízar Redondo, directora gerente de la Fundación Vet+i, moderará la mesa 'Interacción entre ganadería y medio ambiente' que tendrá lugar el miércoles 13 de enero.

El investigador Julio Álvarez Sánchez, profesor titular de la facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y subdirector del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), intervendrá en la mesa redonda sobre 'Bioseguridad y sanidad animal', también el miércoles 13 de enero.