Marlaska cree que debe ser Mazón quien saque conclusiones sobre el rechazo de las víctimas a que acuda al funeral

BURGOS 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que deber ser "la persona aludida", quien saque conclusiones ante el rechazo expresado por miembros de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O a la asistencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Sin embargo, el ministro de Interior ha apuntado también, en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio burgalés de Villasana de Mena, que todo lo que las asociaciones de víctimas digan tiene "una importancia decisiva".

En este marco, los miembros de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O manifestaron el pasado jueves su "oposición" a que Mazón asista al funeral de Estado, al considerar "muy ingrata" su presencia en el acto. "Incómodo se queda muy corto", señalaron.

El homenaje de Estado, que tendrá lugar el 29 de octubre en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, reunirá a familiares de las 229 personas fallecidas en la riada provocada por la DANA que azotó la Comunitat Valenciana en 2023, lo que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe.