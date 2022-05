Maroto avisa de que la coalición PP-Vox de CyL se puede "sustanciar" en Andalucía y poner "en riesgo" a vulnerables

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha advertido hoy de que la suma PP-Vox, que ya gobierna en Castilla y León, se puede "sustanciar" en Andalucía poniendo así "en riesgo" a colectivos "vulnerables" con sus políticas.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en la movilización convocada por UGT y CCOO en Valladolid con motivo del Día Internacional del Trabajo.

Maroto ha hecho hincapié en la política "útil" del Gobierno central en materia de derechos como la "mejora de la reforma laboral", la "subida del Salario Mínimo Interprofesional", el impulso a la contratación "indefinida" o el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, "que está ayudando a agricultores, ganaderos, transportistas, industria y al conjunto de las familias, sobre todo las más vulnerables".

Un argumento que le ha servido para lamentar que el PP se haya instalado en el "no". "No a la reforma laboral. No a la subvención que estamos propiciando para que se rebajen esos 20 céntimos de litro en el carburante, no a la bajada del IVA de la energía. En definitiva, un Partido Popular que no ha cambiado con el nuevo liderazgo del señor Feijóo", ha añadido.

En este punto ha advertido de que el nuevo presidente del PP ha propiciado que en Castilla y León esté gobernando la "ultra derecha" y que esta "suma" se puede también "sustanciar" en Andalucía.

"Por eso tenemos que reivindicar que el Partido Socialista está trabajando para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, para mejorar los derechos laborales. Ese es el camino a hacer política útil para mejorar la vida hoy de los trabajadores y sobre todo de colectivos vulnerables como las mujeres que con el Partido Popular y Vox en los gobiernos están sin duda en un riesgo", ha concluido.