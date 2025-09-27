Martínez aboga por una "revisión integral" de la gestión forestal en CyL

Archivo - El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo. - PSOE CYL - Archivo

Ve al "dúo Mañueco-Quiñones" inhabilitado para ser parte de la solución tras el verano de incendios

PUENTE DOMINGO FLÓREZ (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha abogado por hacer una "revisión integral" de la gestión forestal en la Comunidad que en la actualidad es "absolutamente nula" e "ineficaz" como se ha demostrado en los incendios debido a la "tormenta perfecta" causada por el "dúo Mañueco-Quiñones", junto al cambio climático y la despoblación.

En declaraciones realizadas en el marco de la Sectorial sobre Gestión Forestal, organizada por la formación autonómica en Puente Domingo Flórez, en la provincia de León, Martínez ha advertido de que en materia de gestión forestal la Comunidad está "tan bajo" que considera que no puede "ir a peor".

Esto se debe, a su juicio, por la "combinación perfecta de cambio climático y despoblación", a la que se suma "el dúo Mañueco-Quiñones", en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Así, se tiene "esa tormenta perfecta" para la situación que vive la Comunidad en esta materia.

Para el líder del PSOE, este "dúo" es "socio negacionista del cambio climático" y "no ha sabido adoptar ni una sola medida para combatir la despoblación", además de mostrar "indolencia". "Tenemos el resultado que tenemos en una Comunidad y en una provincia como León, que se desangra de su capital más importante, sus jóvenes", ha advertido.

Ante ello, ha incidido en la importancia de abordar la política de gestión forestal en una "conversación" que, según ha dicho, también demandan los propietarios de montes. Se trataría de una cita en la que "poner soluciones encima de la mesa", con la Junta.

Sin embargo, ha lamentado que en lugar de ello el Ejecutivo autonómico apuesta por "esa carrera de autos locos" de anunciar "medidas aisladas de cada una de las consejerías para atender vías de agua y parchear las mismas, mediante medidas con agricultores y ganaderos".

"Pero estamos hablando de que se han quemado nuestros bosques, las masas forestales, y por tanto habrá que hacer una revisión integral de lo que es la gestión forestal", ha reclamado Martínez, para avisar de que la actual "es absolutamente nula, ineficaz, ineficiente", lo que están "sufriendo en todas las provincias de la Comunidad, la más extensa y con más masa forestal que tiene la Unión Europea".

En este contexto, Martínez ha incidido en que Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones son "parte fundamental del problema" y, por ello, "están inhabilitados para ser parte de la solución", una que se tiene que dar "mediante jornadas", con "mucho diálogo" y con "políticas públicas diferentes".

De este modo, ha aseverado que el PSOE pretende volcar su programa electoral de cara a los próximos comicios de marzo de 2026 en "hacer realidad" una Comunidad "diferente", que "sepa reconocer los problemas endémicos y otros problemas que se desarrollan y ejercen a nivel planetario, como es el cambio climático".

"La gestión forestal tiene que ser una parte fundamental, igual que la agricultura, igual que la ganadería, que todo el sector primario, igual que el desarrollo turístico, que potencie nuestro rico patrimonio natural y cultural. Tiene que ser parte de un engranaje que genere un modelo de comunidad que entienda los territorios, que explote sus aprovechamientos y que no sea únicamente y exclusivamente visto como lugar de ocio para las grandes ciudades, en muchos casos como meros prestadores de recursos sin ningún retorno", ha agregado al respecto.

En este sentido, Martínez ha criticado que desde la Junta ahora se exija al Gobierno inversión en la red eléctrica para generar un retorno, ante lo que ha cuestionado que "poco ha escuchado" a Suárez-Quiñones o el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, demandar retorno a las empresas cuando estaban "inmersos" en la Trama Eólica de corrupción".

"¿Qué tipo de retorno exigieron a esas empresas más allá que el retorno a los bolsillos de los consejeros? (...) ¿Por qué no aprovecharon esos importantísimos parques eólicos, parques fotovoltaicos, las plantas de biomasa para poder generar algún tipo de retorno al territorio? ¿Por qué ahora vienen con ese discurso, 38 años después de haber saqueado a esta tierra y a sus ciudadanos? Están absolutamente inhabilitados para poder plantear ningún tipo de solución", ha zanjado.