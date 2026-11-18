Carlos Martínez, durante su atención a medios. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y león, Carlos Martínez, ha defendido "el voto inteligente" para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que en sus palabras, es aquel "que no vota por la defensa del bien propio, sino del bien común; que no busca el interés personal, sino el interés colectivo" y que evite regresar "al oscuro pasado".

Así lo ha señalado durante su visita a Salamanca, donde ha estado acompañado por el cabeza de lista al Congreso, David Serrada, y la portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez. "Una provincia como Salamanca, una comunidad como Castilla León, desde luego tiene que buscar un espacio en el que a través de un Gobierno de progreso podamos seguir disfrutando de las inversiones", ha añadido.

Para Martínez, la solución que se plantea desde, lo que ha denominado, el "otro lado" es un regreso "a ese oscuro pasado de blanco y negro, que tanto daño ha hecho a la comunidad y al país". "Por tanto, el regreso al pasado, al nodo, al blanco y negro no puede ser la solución para nuestro presente inmediato, ni para el futuro de nuestra comunidad autónoma", ha añadido.

La opción del Partido Socialista, ha subrayado, es la de "seguir avanzando" como en "estos últimos ocho años" ha subrayado durante su intervención en la Plaza Mayor donde ha incidido en la contraposición de los modelos que se enfrentan en las elecciones

"Por un lado, un bloque de progreso basado en la gestión de hechos, realidades y principios de igualdad territorial; y por otro, una alternativa instalada en la diagonal del sanchismo y antisanchismo, basada en el insulto, la descalificación y la falta de propuestas constructivas", ha argumentado.

De ahí que haya comprometido "dar la cara" frente "al ruido y las amenazas" para afear a los 'populares' por "ocultar" su hoja de ruta en asuntos como las pensiones. "Son más de 120.000 salmantinos que en las tres últimas medidas de revalorización de las pensiones de incremento de salario mínimo profesional y de revitalización y refuerzo también a los empleados públicos van a verse beneficiados por los últimos acuerdos que se están tomando en los últimos Consejos de Ministros en esta legislatura", ha puntualizado.

COMPROMISOS

El dirigente socialista también ha abordado los compromisos de su partido a la hora de "generar competitividad" en el territorio, además de incidir en la necesidad de infraestructuras para vertebrar la Comunidad.

Momento que ha aprovechado para hablar de la Ruta de la Plata, de las infraestructuras ferroviarias, de las electrificaciones, "con esos 63 millones de euros de Salamanca a Fuentes de Oñoro", que son realidades que "deben llevarse a cabo de manera inmediata", al menos en su planificación para esta próxima legislatura, para insistir en que desde el PSOE no eludirán "ningún tipo de responsabilidad y compromiso".

"La historia del Partido Socialista es una historia de pelea, de lucha, de reivindicación", ha indicado respecto a las infraestructuras que se solicitan en la Comunidad, por lo que ha asegurado que desde Castilla y León van a pedir al Gobierno que entre el próximo 29 de noviembre, que esto sea "una realidad".

"Da igual lo que recoja el estudio de viabilidad, no se pueden revisar única y exclusivamente bajo el prisma de la rentabilidad económica. Tiene que analizarse el impacto socioeconómico de un territorio absolutamente desfavorecido. Sabemos que no es fácil, que tendremos la primera batalla con nuestros propios compañeros de partido, pero será más fácil si es con el Partido Socialista en el Gobierno", ha finalizado.