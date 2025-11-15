Martínez acusa a la Junta de "parasitar" al Gobierno y a los ayuntamientos en materia de vivienda "sin aportar un euro"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, visita una promoción de 50 viviendas de alquiler asequible, en la calle Hijas de la Caridad, 6, a 15 de noviembre de 2025, en Palencia, Castilla y León (España) - Isa Saiz - Europa Press

PALENCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que la política de vivienda del Ejecutivo autonómico que lidera el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco se base en "parasitar" las aportaciones que realiza el Gobierno y los ayuntamientos.

En estos términos se ha expresado el líder socialista durante la lausura de la Conferencia Sectorial de Vivienda que organiza el PSOE en Palencia, donde ha estado acompañado por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

Allí, el secretario general del PSCyL ha asegurado que la Junta tiene que decir si se adhiere al Plan Estatal de vivienda, porque se suma de "forma entusiasta a parasitar a los ayuntamientos y al Gobierno central".

Precisamente, frente a 40 años del PP "sin políticas de vivienda en Castilla y León", Martínez ha reclamado la adhesión inmediata al Plan Estatal y la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo con ayuntamientos.

"Esta es lamentablemente la política de vivienda que tiene la Junta de Castilla y León", ha remarcado el líder socialista, quien ha explicado que en los años 80-90 las viviendas de protección que se habilitaban en la Comunidad casi 65 de cada 100, mientras que Mañueco ha conseguido "batir récord con una de cada 100" vivienda protegidas respecto a las libras que hay en el mercado.

En este sentido, ha ironizado con que el jefe del Ejecutivo autonómico "se ha empeñado en meter a la Comunidad en el ranking de los terceros". "Pues aquí estamos, lo ha conseguido. Somos la tercera Comunidad que menos invierte en vivienda", ha lamentado.

PROMOCIÓN INMOBILIARIA

En su intervención, Martínez ha detallado cómo la alcaldesa de Palencia ha puesto a disposición un suelo con un coste económico y en detrimento del inventario de patrimonio municipal para una promoción inmobiliaria financiada al 100 por ciento por el Gobierno a través de los fondos europeos.

A este respecto, ha criticado que la Administración autonómica, durante la visita a dicha promoción, haya dado chalecos y cascos con su logo. "Esta es la realidad. El ayuntamiento aporta, el Gobierno aporta y la Junta parasita", ha criticado, para después asegurar que "no es de recibo que no exista un ente que tenga una política de vivienda en la Comunidad Autónoma".