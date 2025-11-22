Martínez advierte a Mañueco que lo que oye "no es ruido, es el despertador": "Vamos a despertarle el 15 de marzo"

La presidenta de la Alianza Progresista europea, Iratxe García, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha advertido al líder del Ejecutivo autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que lo que oye "no es ruido, es el despertador" ante su "constante dejación de funciones" y su "desidia" que ha "arrasado" a toda la Administración autonómica y a la propia Comunidad.

Durante la clausura de la IV Escuela de Gobierno que el PSOE de Castilla y León ha celebrado en Salamanca, Martínez ha asegurado que la Comunidad "no soporta un minuto más" su "apatía política" en competencias exclusivas de la Junta como es la sanidad, la educación o las políticas de vivienda.

Una apatía que "perjudica" a todos los municipios de la Comunidad, porque sus compromisos son de carácter "cortoplacista", ya que se disuelven tras las elecciones, ha sostenido el líder socialista, quien ha aseverado estar "harto de silencios cómplices de Mañueco", que ha llevado al PP europeo a aprobar una Política Agraria Común (PAC) que "perjudica a los agricultores de la Comunidad y al desarrollo rural, lo que provoca las desigualdades que existen en Castilla y León".

En este sentido, ha subrayado que alcaldes de la Comunidad deben "luchar solos" porque "no se escucha la voz de Castilla y León en Europa".

El líder socialista ha reclamado a la ciudadanía que se vuelquen porque "el PSOE está aquí para dar la batalla y ganar las elecciones en marzo". "Necesitamos ese nuevo tiempo", sostuvo Martínez, quien mostró su confianza en la gente frente a los mantras que la derecha intenta imponer, como que el PP gestiona mejor la economía o que Soria es de derechas", ha argumentado.

Por último, ha ironizado con un Mañueco que "parece un holograma o un personaje creado con inteligencia artificial del que nadie sabe, al que nadie se puede acercar y al que ningún periodista puede preguntar" es el "señor del Marca y sofá". "Vamos a despertarle el 15 de marzo", ha sentenciado.

TRABAJO EN BRUSELAS

La presidenta de la Alianza Progresista de S&D de Europa, Iratxe García, ha sido la encargada de introducir el acto de clausura del la IV Escuela de Gobierno en Salamanca, donde ha asegurado que "Castilla y León se defiende trabajando en Bruselas" y ha agradecido volver a Salamanca, donde "siglos antes de que existiera la Unión Europea ya enseñaba al mundo que el derecho, que la justicia y la dignidad humana podían ser principios universales".

En la IV Escuela de Gobierno, García ha asegurado que vuelven "a celebrar esa herencia, pero también se proyecta hacia el futuro" que pasará por el mes de marzo de 2026 con las elecciones autonómicas, momento en el que "se abrirá una nueva etapa en Castilla y León" gracias al "liderazgo sereno, firme y profundamente socialista" de Carlos Martínez.

Por otro lado, ha defendido la socialdemocracia que "se ha erigido en Europa como un auténtico muro de contención" frente al "Partido Popular Europeo y la extrema derecha".