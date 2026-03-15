Martínez anima a los ciudadanos a votar para dar un "vuelco necesario" a CyL

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ejerce su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Soria, Castilla León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha animado a los ciudadanos a asumir su "responsabilidad" y ejercer su "derecho" con el voto y espera que poder "dar ese vuelco tan necesario" a la Comunidad tras "tantos años de derecha y de Alfonso Fernández Mañueco".

Con "nervios" ante la jornada electoral, Martínez ha acudido a votar a las 10.30 en el Colegio de Infantil Fuente del Rey ante una abundante presencia de medios locales y nacionales, en una escena que se verá aumentada a partir de las 20.00 horas en el hotel San Francisco, donde tiene su 'cuartel general' el PSOE para seguir la noche electoral.

El candidato socialista espera que los resultados de los comicios sean "satisfactores", pues el PSOE "ha trabajado para ello" con el objetivo de "gobernar" y lograr "la transformación y modernización" de la Comunidad a través de políticas públicas.

"Vamos a ver si somos capaces de dar ese vuelco en Castilla y León, absolutamente tan necesario, después de tantos años de derecha y tantos años también de Mañueco", ha apostillado, para incidir en que su propósito es ser "la fuerza más votada", lo que supondría una "revolución importante" para el PSOE y el progresismo, también en el ámbito nacional y europeo, ha dicho.

"Podemos ver que Castilla y León de alguna forma pone coto al auge de la extrema derecha y que esa revolución de los humildes con la que empezamos ya a trabajar hace un año comienza en Soria y comienza en Castilla y León", ha agregado Martínez, quien pasará el resto de la mañana relajado, dando algún paseo por la naturaleza, para reunirse después con su equipo tras la hora de comer.