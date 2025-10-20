Martínez anuncia que el PSOE se abstendrá en la votación del techo de gasto

SORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha confirmado este lunes que el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá a la votación del techo de gasto, lo que permitirá aprobar el límite de gasto no financiero en el Pleno de las Cortes, cuya votación tendrá lugar este miércoles.

El PSOE también se abstuvo en la votación el techo de gasto que la Junta presentó el año pasado. "Aunque sea la carta a los Reyes Magos, estamos para abordar los Presupuestos, no perder ni un solo minuto, por lo que contará con la abstención, a ojos cerrados, en el techo de gasto", ha señalado Martínez, a lo que ha agregado que éste "no será el mismo posicionamiento con los Presupuestos".

Así, durante la celebración de una jornada sobre la mujer rural en Soria, ha manifestado que el PP "no va a tener excusas para ponerse a negociar". "Van a tener que ponerse a trabajar, que es lo que les ha faltado en los últimos 38 años, y van a tener la mano tendida siempre del PSOE como la ha tenido desde el 23 de febrero y antes porque ya tuvieron el techo de gasto aprobado en octubre del año pasado", ha recordado.

"BOFETADA LEGAL"

Martínez ha señalado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, volverá a recibir la "enésima bofetada legal" de esta legislatura, ya que la Secretaría de las Cortes "rechazará la admisión de las cuentas al no incluir algunas partidas que deben estar recogidas por normativa".

"No tengo ninguna duda de que la secretaría de las Cortes va a dar la razón no al PSOE, que no la tiene por qué tener, sino a legalidad y a la normativa de Castilla y León", ha puntualizado, y ha señalado que es una cuestión de "posicionamiento legal, no político".

El líder socialista ha calificado de "chapuza" el proyecto de ley de Presupuestos 2026 presentado por la Junta, ya que se ha olvidado, incluso, de hacer el "corta y pega" e incluir algunos de los artículos.

"Lo dijimos en febrero y estamos en noviembre, se ha levantado del sofá y ha decidido presentar un borrador, deprisa y corriendo, como un mero trámite, le han pillado hasta los suyos, su propio partido lo manda a la casilla de salida porque ha sido tan chapucero que con el corta pega se ha olvidado de alguno de los artículos que por normativa tiene que cumplir", ha señalado Martínez.