Martínez asegura que Mañueco "no está a la altura" tras "engañar" a la sociedad con la ley de violencia de género

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, en declaraciones a los medios en León - PSOE

LEÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha cargado contra el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de "no estar a la altura" al haber "vuelto a engañar y reírse" de los grupos parlamentarios y la sociedad castellanoleonesa tras retirar el proyecto de Ley de Violencia de Género.

De esta forma ha criticado el líder socialista la decisión del Ejecutivo autonómico de retirar el Proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género a escasas horas de la reunión de la Comisión en la que se iban a debatir aún enmiendas parciales.

"Mañueco ha tenido la poca vergüenza de obligar a su grupo a retirarla, lo que refleja que esta legislatura ha sido un puedo y no quiero permanente por parte del jefe del Gobierno autonómico", ha lamentado Martínez, que ha señalado que esta legislatura ha supuesto un "paso atrás en el reconocimiento y avance de los derechos de la ciudadanía".

Todo ello, ha incidido, debido al objetivo de Mañueco de "no querer enfadar a Vox por si acaso mañana le hace falta", lo que constituye una nueva prueba del "tira y afloja" de la "extrema derecha con la derecha extrema" en la Comunidad.

Precisamente, ha remarcado que la violencia de género es un problema "absolutamente transversal" que afecta a todas las provincias de Castilla y León y al ámbito nacional e internacional, por lo que la lucha contra este tipo de violencia "tiene que ser una política de Estado con mayúsculas".

"Mañueco no ha estado a la altura y ha vuelto a engañar y reírse de los grupos parlamentarios y de la sociedad castellanoleonesa", ha lamentado el líder socialista, tras haber "jugado a querer llegar a un acuerdo para en el último minuto no llegar ni tan siquiera a debatir las enmiendas que el PSOE había puesto encima de la mesa".

Unas enmiendas, ha advertido, que recogían las propuestas de todos los colectivos que han trabajado durante años a favor de la lucha feminista y en contra de la violencia machista