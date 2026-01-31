Martínez asegura que Mañueco "no es creíble y es vago": "Vuelve a Zamora a prometer lo que no ha hecho en sanidad"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - PSOE

ZAMORA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha cargado contra el líder autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de "no ser creíble y ser un vago" tras haber vuelto a Zamora a prometer todo lo que no ha hecho en sanidad y que ya estaba en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-2010.

De esta forma se ha expresado el máximo responsable de los socialistas en Castilla y León en el marco de su intervención en la Conferencia Sectorial de Sanidad que se celebra este sábado en Zamora, donde ha criticado que Mañueco lleve a sus consejeros a las provincias a comprometer "todo lo que no han hecho en los últimos siete años".

"Hoy vuelve a Zamora con la Unidad de Ictus, vuelve otra vez con el Centro de Salud de Villalpando y el hospital comarcal de Benavente, vuelve a decir lo mismo que estaba incluido en el Plan de Infraestructura Sanitaria, lo que pasa es que 25 años tarde", ha lamentado el secretario autonómico del PSOE.

Todo ello, ha incidido el socialista, "después de haber tenido siete años para hacerlo y apenas tres presupuestos en los que estas inversiones aparecían y desaparecían con partidas ridículas". "La "credibilidad y el conocimiento de causa de la ciudadanía ante este presidente está de nuestra parte", ha expresado.

A este respecto, ha destacado la importancia de trasladar la importancia de poner encima de la mesa un proyecto que contemple un cambio para la Comunidad que "esté en las antípodas de lo que han hecho los 'populares' estos últimos 39 años".

"CAMISETA DEL PP"

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Castilla y León ha cargado contra Mañueco por "ponerse siempre la camiseta del PP en lugar de la de Castilla y León", lo que ha motivado que la Comunidad haya "perdido 1.500 millones en concepto de anticipos a cuenta".

Con su actitud, Mañueco "ha dicho no a subir las pensiones a 637.000 pensionistas, no a 1.500 millones de entregas a cuenta, no a las ayudas por los incendios y no a la jubilación anticipada de bomberos forestales".

"Y estamos clamando contra la propuesta de financiación que hay que poner encima de la mesa y que hay que negociar", ha adevertido el líder socialista, si bien ha lamentado que el presidente de la Junta, "por un capricho, ha perdido todas estas medidas para los castellanoleoneses".

Durante su intervención, el secretario autonómico del PSOE ha pedido "dejar de lamentarse en Castilla y León y apostar por un cambio de modelo", en tanto en cuanto el proyecto de Mañueco es el "abandono de los territorios para hacer negocio".

"El PP desmantela hospitales comarcales como el de Benavente para hacerlo atractivo a la sanidad privada", ha concluido.