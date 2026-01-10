Martínez asegura que el PSOE va a ganar los comicios y tras el 15M a CyL "no la va a reconocer ni la madre que la parió" - PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha señalado que tras las elecciones del 15 de marzo a la Comunidad "no la va a reconocer ni la madre que la parió" y ha asegurado que los socialistas ganarán las elecciones ante un PP que ha apostado durante casi 40 años por un modelo "contrario" a la Comunidad y que "se ha limitado a mirar al Gobierno en lugar de asumir sus competencias".

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la clausura del Consejo de Alcaldes celebrado este sábado en Palencia bajo la recién estrenada presidencia de la regidora de la ciudad, Miriam Andrés, y ante más de 200 ediles llegados de las nueve provincias de la Comunidad.

En este sentido, el líder socialista ha remarcado que Castilla y León "está despertando" y que la Junta y el presidente autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, "ni están ni se les espera".

A este respecto, Martínez ve a un presidente autonómico "vago", que confunde "estabilidad con parálisis" y cuya "desidia" ha convertido a la Junta en una administración "incapaz" a la que "nadie pide porque nada espera".

"Todas las responsabilidades son siempre de otros", ha aseverado el líder socialista, al tiempo que ha afirmado que "estaría bien tener un gobierno autonómico que desarrollara sus competencias".

Por ello, ha apostado por poner en marcha un proyecto común y colectivo frente a la "inexistencia de modelo en el PP". "Somos una Comunidad con pueblos pequeños y medianos, con mucha agricultura, con jóvenes que quieren quedarse y mayores que buscan la tranquilidad. Y ante eso, añadió, debe armarse un proyecto político a la altura de las necesidades de la Comunidad", ha apostillado.

CONSEJO DE ALCALDES

Respecto al Consejo de Alcaldes, Martínez ha animado a sus integrantes a ser un órgano "crítico" con la Comisión Ejecutiva autonómica para "avanzar" en materia municipalista porque el PSOE "no es un partido uniforme sino con pluralidad de voces que enriquecen el proyecto de la Comunidad".

El nuevo encuentro del Plenario del Consejo de Alcaldes ha contado en esta ocasión con el secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro; el secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Juan Francisco Serrano, y el alcalde de Fuenlabrada y vicepresidente de la FEMP, Francisco Javier Ayala.

En la cita se ha aprobado por unanimidad una resolución en materia de vivienda por la que se compromete a una planificación territorial y al desarrollo de políticas públicas efectivas para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda para que cada ciudadano tenga la garantía de unas condiciones que faciliten el acceso a la vivienda en alquiler o propiedad.