Martínez condena la agresión a una compañero de Tábara (Zamora) y lamenta el "retorno al pasado en pleno siglo XXI"

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha condenado la agresión a un compañero socialista en la localidad zamorana de Tábara, supuestamente a manos de un simpatizante de Vox, según ha denunciado este jueves el PSOE de Zamora.

Carlos Martínez ha afirmado que este militante ha sido "brutalmente agredido" como consecuencia de un "ejercicio de crispación" por parte de algunas formaciones políticas que, según ha lamentado, recuerda a otros tiempos.

El dirigente socialista ha considerado que estos hechos son un "retorno al pasado en pleno siglo XXI" y, tras reiterar que lamenta profundamente lo sucedido, ha llamado a todos los representantes políticos a hacer un "ejercicio de reflexión" para bajar el nivel de crispación que, en ocasiones, se traduce en violencia.

"Tenemos que dar todo el apoyo del mundo, todo el respaldo de esta organización como la del Partido Socialista", ha concluido Martínez que ha pedido que caiga sobre los presuntos agresores todo el peso de la ley.