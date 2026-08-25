Martínez condena la agresión a una trabajadora de UGT León y asegura que los "extremismos" ponen en riesgo la democracia

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha condenado la agresión a una trabajadora de UGT en León y ha advertido de que los "extremismos" alimentan un clima que pone en riesgo la convivencia y la democracia.

"Mi apoyo y solidaridad con la trabajadora de UGT León agredida hoy", ha expresado el líder socialista a través de un mensaje en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, en el que ha señalado que no se pueden normalizar los discursos de odio y la crispación, que "tienen consecuencias".

"Frente al odio, firmeza. Ni un paso atrás", ha concluido.