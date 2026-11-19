El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez (izquierda), con la eurodiputada socialista y exministra de Igualdad Leire Pajín (centro), en León. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha confiado en que se "desenmascare" la "agenda oculta" de la derecha durante el debate entre los candidatos del PSOE y del PP a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo respectivamente.

En este sentido, ha afeado que Feijóo y el PP no hablen de cuestiones como las pensiones o la violencia machista. Por ello, espera ver en la televisión dos discursos "serios", que están "en las antípodas" el uno del otro, para que la población pueda elegir el próximo 29 de noviembre en las urnas.

También ha confiado en que en el cara a cara se ponga sobre la mesa la gestión "absolutamente impecable" desde los puntos de vista social y económico llevada a cabo por el PSOE para que los ciudadanos entiendan que solo desde la redistribución de la riqueza es posible alcanzar una sociedad entre iguales y que por tanto desenmascaremos esta gestión.

En este sentido, ha señalado que la ciudadanía deberá elegir el próximo 29 de noviembre entre un regreso "al blanco y negro" y al NO-DO o una continuidad en un país moderno que reconoce derechos, que se asienta en los pilares de la democracia, en el multilateralismo, que tiene voz a nivel internacional y que, "con firmeza", defiende a la población.

Por último, ha apelado a una campaña centrada en los problemas de los ciudadanos y ha subrayado "la fuerza de la gente" y "la fuerza de la mujer" para frenar el retroceso que representa la derecha de cara a los próximos comicios electorales.

Carlos Martínez se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en el encuentro 'Voces contra las violencias machistas. Diálogo y compromiso', junto a la eurodiputada socialista y exministra de Igualdad Leire Pajín; el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, y la candidata al Congreso y secretaria de Igualdad del PSCyL, Lorena Valle.