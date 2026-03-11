Martínez, "consternado" por el incendio en Miranda, traslada sus condolencias a las familias de los tres fallecidos

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado "consternado" por el incendio ocurrido esta noche en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, donde han fallecido tres personas, y ha trasladado sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

Carlos Martínez también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas en este incendio.

A través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' Carlos Martínez se ha hecho eco del trágico suceso en Miranda de Ebro y ha mandado también todo el apoyo del Partido Socialista a los y las mirandesas.