Martínez cree que "ni dentro ni fuera" de PP confían en Mañueco

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha asegurado que "ni dentro ni fuera" de las filas del PP confían en el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después de que "su propio partido les haya bloqueado" en la Mesa de las Cortes al abstenerse en la votación del presupuesto de la sección 20 del proyecto de presupuestos para 2026.

A través de un hilo en su cuenta en la red social X, Martínez, se ha referido a la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el próximo año y ha asegurado que es "el enésimo capitulo del manual del chapucero" ya que, según ha afirmado, Fernández Mañueco "ni gobierna, ni gestiona, ni convence con unos Presupuestos reducidos a una operación de marketing".

"Ni sus propios compañeros le siguen ya el juego", ha afirmado el también alcalde de Soria, en relación al hecho de que el PP se abstuviese en la Mesa de las Cortes en la votación del presupuesto correspondiente al Parlamento regional y las instituciones propias recogido en la propuesta de cuentas para 2026.

Ante esta situación, Carlos Martínez ha tachado de "bochorno institucional" esta situación, y ha apuntado que "demuestra que ni dentro de sus filas confían en él ni en sus números".

Asimismo, el líder del PSOE en la Comunidad considera que la presentación del proyecto de presupuestos "es una puesta en escena que no tapa la falta de trabajo y voluntad", quien ha recordado que las cuentas se han presentado sin que se haya aprobado en el Parlamento regional el techo de gasto: "Primer paso imprescindible para tramitar unos presupuesto", ha apuntado Martínez.

El secretario autonómico del PSOE ha apuntado que en seis años de mandato, el presidente de la Junta "sólo ha presentado tres presupuestos" y considera que "han sido más un paripé que un verdadero proyecto para Castilla y León", al tiempo que se ha referido "a la baja ejecución o el retraso en compromisos en cada provincia".

Por ello, Martínez ha defendido que Castilla y León "mereceun gobierno que trabaje, planifique y rinda cuentas" porque, según ha aseverado, "confundir estabilidad con parálisis o planificación con propaganda no lleva a Castilla y León a ningún sitio".

El líder socialista ha concluido con una defensa del PSOE como un partido "de gestión y visión de futuro.... para avanzar con seriedad y proyectos reales".