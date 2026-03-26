Martínez cree que Mañueco hará "como si no hubiera pasado nada" con la detención de responsables de la Gerencia de Soria

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, en un acto electoral. - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asumido que el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, hará "como si no hubiera pasado nada" en relación a las detenciones y posterior dimisión de dos de los responsables de la gerencia de asistencia sanitaria de Soria.

En este sentido, ha reconocido que intentará abordar esta cuestión en el encuentro fijado en la tarde de este jueves, aunque ha incidido en que una de las características de Mañueco es "intentar ignorar los problemas".

"En ese hacer invisible permanentemente sus problemas, querrá hacer como si esto no hubiera pasado, como si esto no existiera, como si fuera algo normal, algo cotidiano que la Guardia Civil detenga al gerente y al responsable del área de servicio, de libre designación", ha lamentado el secretario socialista.

En este sentido, se ha referido a la presencia del PP junto al gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y el director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez García, tras prestar declaración, "como si estos dos señores pasaran por ahí y no tuvieran nada que ver con el PP".

"Supongo que sobre esto no tendrá nada que decir el señor Mañueco, como no tienen nada que decir los señores del Partido Popular de Soria, que parece que no va con ellos, pero algo huela mal en todo esto", ha añadido Martínez.

Martínez ha pedido "dar una vuelta" a la actualización de las normativas en torno a la ley de transparencia autonómica que se intentó retomar en su momento y que está "en el aire, como casi todo en esta Comunidad".