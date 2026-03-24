Martínez cree que sería más útil reunirse con Feijóo y con Abascal en su "Champions del 27" frente al "amistoso" en CyL

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha ironizado este martes sobre que sería más útil reunirse con los presidentes nacionales del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, a los que ve jugando la "Champions del 27", frente al partido "amistoso" que, a su juicio, se está jugando en Castilla y León por parte de los dos partidos a nivel autonómico.

De este modo se ha pronunciado Carlos Martínez respecto a las expectativas con las que irá a la reunión convocada el próximo jueves por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha afirmado en reiteradas ocasiones que no pactará con PSOE de Castilla y León, al que ha comparado con el "sanchismo".

"No nos van a quitar la sonrisa", ha aseverado Carlos Martínez que ha acusado también a Fernández Mañueco de "abusar" y de "utilizar" las instituciones "en beneficio propio", si bien ha confirmado que asistirá a la reunión del jueves por responsabilidad para poner sobre la mesa la realidad de Castilla y León que, según ha lamentado, no es la de la "ensoñación" del presidente del PP, de quien ha ironizado que es el único que no se ha dado cuenta de los resultados electorales del pasado 15 de marzo.

"Alguien le tiene que decir al emperador que va en pelotas", ha zanjado Carlos Martínez que ha lamentado que Fernández Mañueco no se haya enterado de que Vox no le va a ceder el Gobierno, tras lo que ha advertido de que están en riesgo los derechos de las mujeres, de los trabajadores y trabajadores y de los agricultores a través de Europa.