Trump aplaza por tercera vez el ultimátum a Irán para la reapertura de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump - CASA BLANCA

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha concretado este domingo que el plazo dado a Irán para que llegue a un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz finaliza a las 20.00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 3.30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 horas en la España peninsular. Es la cuarta fecha dada por el mandatario estadounidense desde el 21 de enero.

"Martes, 20.00 horas. ¡Hora Este!", ha publicado Trump en un escueto mensaje en su cuenta en la red social Truth Social después de los exabruptos lanzados durante la jornada y las amenazas de bombardeos contra centrales eléctricas y puentes cuando se agote el plazo.

Este es el cuarto plazo concreto planteado por Trump desde que el 21 de marzo anunció un plazo de 48 horas tras el que Estados Unidos "atacará y arrasará" las centrales eléctricas iraníes si no se reabría Ormuz. Al día siguiente Irán anunció que el estrecho estaba abierto salvo para los "enemigos".

Ya el 23 de marzo, poco antes de que terminara el plazo inicial, Trump anunciaba que habían mantenido "conversaciones productivas" con Irán en los dos últimos días y por ello aplazaría cinco días los ataques.

El 26 de marzo Trump añadió diez días más porque, según el dirigente estadounidense, Irán había pedido más tiempo, con lo que el plazo terminaba ahora el 6 de abril.

Sin embargo, el 1 de abril Trump aseguraba que Teherán había pedido a Washington y alto el fuego y argumentaba que lo tomaría en consideración una vez Irán reabriera Ormuz. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní desmintió este extremo.

Para el 3 de abril Trump recalcó que Estados Unidos podría reabrir "fácilmente" Ormuz si tuviera "un poco más de tiempo" y ya el viernes 4 de abril advirtió a los dirigentes iraníes que "el tiempo se está agotando": "48 horas para que el infierno caiga sobre ellos".

El mensaje con más insultos ha sido el de este domingo: "El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno", ha declarado Trump antes de asegurar que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar si Teherán no acepta su ultimátum.

Un aviso que Trump ha repetido en los términos más contundentes posibles: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", ha zanjado.