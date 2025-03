Martínez critica el "enredo" generado en las Cortes en lugar de "abordar el fondo de la cuestión" de incompatibilidades

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado el "permanente enredo" que se produce en las Crotes en lugar de "abordar el fondo de la cuestión", todo ello en relación con la nueva reunión del grupo de trabajo creado por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, para analizar las incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva y para estudiar la posibilidad de que todos los procuradores cobren.

Los grupos parlamentarios de PP y PSOE ya habían avanzado en la jornada de este lunes, 17 de marzo, que no participarán en el grupo de trabajo creado por Pollán al considerar que éste no es un órgano competente, como argumentaron los dos partidos el pasado jueves tras la Junta de Portavoces. Ambos partidos insisten en no participar en las reuniones del citado grupo de trabajo hasta que sea abordado en la Comisión del Reglamento que preside el propio jefe del Legislativo.

En este contexto, Martínez ha reclamado que se deje "el enredar en las formas" y "generar polémicas estériles y absurdad", y que se "reconozca lo que ha pasado" en relación "con exclusividades extraordinarias y sobresueldos" de procuradores, un aspecto en el que se ha referido al exportavoz del Grupo Parlamentario Popular Raúl de la Hoz, ahora eurodiputado.

"Nos da igual el foro", ha aseverado Martínez, para incidir en la importancia de abordar "el fondo" de la cuestión "con rigor, seriedad, responsabilidad, reconocimiento de los problemas y voluntad de ponerle solución".

respecto a "exclusividades extraordinarias y sobresueldos" en el caro