Martínez cuestiona hasta dónde está dispuesto Mañueco a "bajarse los pantalones" ante "pactos de alcoba" con Vox

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, se ha preguntado tras la sesión constitutiva del Parlamento hasta dónde está dispuesto el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, a "bajarse los pantalones" ante los "pactos de alcoba" con Vox que, como ha señalado, se han hecho evidentes este martes en el Parlamento con la composición de la Mesa.

"Hemos visto como se han cumplido los pactos de alcoba, ese cortejo permanente en el que nos tienen inmersos en estas últimas semanas", ha señalado Martínez en referencia a PP y Vox, de quienes ha manifestado que ahora, tras las elecciones, "vuelven a ser enemigos íntimos para repartise sillones y cederse escaños", en referencia a los puestos en la Mesa --dos PP, dos Vox y dos PSOE-- y los seis votos que los 'populares' han dado a Vox para asegurarse dos secretarías en la mesa.

No obstante, el líder socialista ha preferido quedarse con las palabras del nuevo presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, tras su toma de posesión en las que ha tendido la mano al diálogo, un ofrecimiento para el que el PSOE está "siempre a disposicón total y absoluta". "Vamos a ver hasta qué punto está dispuesto el PP a ceder en contra de los intereses de Castilla y León", ha lamentado.

En su intervención ante los medios tras la sesión constitutiva, Martínez ha insistido en que el PSOE no entra en el "reparto de sillones" y ha asegurado que le causa "pudor y vértigo" escuchar a los líderes del PP hablar de "estabilidad" cuando "se dice una cosa y se hace la contraria". "Han dicho que no quieren pacto de sillones y lo primero que hacen es repartirse los silloes, conciliar lo que dicen y hacen es imposible", ha criticado.

Así, ha considerado que precisamente ese reparto de sillones obedece al margen que dejan a PP y Vox lad direcciones nacionales de sus partidos para negociar en la Comunidad. "Es el margen de maniobra que Feijóo y Abacal dejan a Pollán y Mañueco, lo fácil, poner a los sillones y repartirlos, así se alcanzan las mayorías según Mañueco".

Finalmente, sobre la decisión de situar a la vicesecretaria general del Partido, Nuria Rubio como vicepresidenta segunda de la Mesa y no al secretario de Organización como es tradición en el PSOE, Martínez ha defendido que el Grupo Parlamentario Socialista tiene "jugadores" que pueden colocarse en "distintas posiciones" para que todo el equipo "se sienta cómodo".

De este modo ha pedido que no se vea "nada raro" en este movimiento que ha colocado finalmente a Daniel de la Rosa como secretario primero de la Mesa porque "nada raro hay", al tiempo que ha advertido de que en el PSOE "seguramente cuambien muchas más cosas de lo que historicamente se venía haciendo". "No vamos a repicar modelos", ha zanjado.