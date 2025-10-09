Martínez destaca la "contundencia e inmediatez" del PSCyL ante la corrupción frente al "silencio atronador" del PP

SORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómcico del PSOE, Carlos Martínez, ha destacado la "contundencia e inmediatez" con las que ha actuado esta formación tras concocer que el TSJCyL se ha declarado competente para juzgar al procurador socialista José Luis Vázquez por presuntas irregularidades, frente al "silencio atronador que siempre" ha caracterizado al PP.

Así se ha pronunciado Martínez al ser preguntado por la decisiónd el TSJCyL de abrir una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al también exalcalde del Real Sitio de La Granja, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

Carlos Martínez ha asegurado que "esta misma mañana, a primera hora de la mañana", se ha solicitado al PSOE "la incoación de un expediente informativo" que conlleva aparejado la suspensión cautelar de militancia y de sus responsabilidades dentro de la Ejecutiva autonómica, además de que ha podido conversar con el propio José Luis Vázquez, quien ha mostrado su "absoluta disposición para poder poner encima de la mesa las decisiones que se hayan que tomar que deriven de este expediente informativo".

El secretario autonómico de PSOE ha insistido en que en apenas 14 horas su formación ha tomado una decisión sobre Vázquez, y ha reconocido la "vergüenza ajena" ante la petición "ayer mismo por la tarde" del secretario general del PP en la Comunidad, que pidió el cese inmediato del procurador socialista investigado y la entrega de su acta.

"Unos responsables del Partido Popular que ignoran, miran para otro lado y que han sido cómplices de la mayor trama de corrupción que se está hoy juzgando en Castilla y León, con cientos de años de solicitud de cárcel y más de 800 millones de euros en sanciones y multas", ha afirmado Carlos Martínez, quien ha afirmado que es "el silencio atronador" que ha caracterizado siempre al PP "con su falta de toma de decisiones y esa falta de asunción de responsabilidades y de rendición de cuentas".