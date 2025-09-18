Martínez, dispuesto a "transformar la inacción" del gobierno de Mañueco en unas elecciones anunciadas "a rastras"

La secretaria provincial del PSOE, Esther Peña; el secretario local, Josué Temiño; y el secretario general del partido en Castilla y León, Carlos Martínez, duante la Fiesta de la Rosa en Burgos- EUROPA PRESS

BURGOS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que su partido está dispuesto a "transformar la inacción" del gobierno autonómico del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, en unas elecciones el 15 de marzo que ha "anunciado el PP a rastras" ya que no ha sido el presidente quien las ha convocado, que tiene esa prerrogativa.

En el marco de su participación en la Fiesta de la Rosa en Burgos, el líder socialista ha remarcado que Mañueco "hace bueno a cualquier presidente anterior" y se ha preguntado con ironía: "¿Quién me iba a decir a mí que iba a echar de menos al también 'popular' Juan Vicente Herrera?".

A este respecto, Martínez ha subrayado que los socialistas pondrán sobre la mesa un "proyecto territorializado que reconozca los desequilibrios de cada una de las provincias y que atienda con criterios realistas la educación, la sanidad y la protección social".

Pero también ha trasladado su deseo de perfilar un proyecto que sea "empático" con lo que pasa más allá de los límites territoriales y de las fronteras de la Comunidad que alce la voz para reivindicar "la defensa de los intereses de la comunidad en Madrid y en el ámbito europeo en Bruselas".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que existen tres cuestiones que se "mimetizan cuando el gobierno del PP asume las riendas de una administración", que ha fijado en "la falta de trabajo, la desidia y la falta de proyecto político".

Todo eso, ha subrayado, lleva al "inmovilismo, la inacción, la falta de voluntad de arrancar un proyecto político que sepa aprovechar las oportunidades", un punto en el que también se ha referido a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que este jueves se ha reunido con el PSOE para consenso a sus presupuestos.

Martínez ha expresado que "una negociación no es un cambio de cromos", sino que supone reunirse para "fijar el interés general de la ciudadanía como objeto fundamental de la acción política".

HOMENAJE

En este contexto, el líder socialista ha asegurado que la Fiesta de la Rosa es motivo de encuentro, de felicitación, de agradecimiento y de reconocimiento para los socialistas burgaleses que durante mucho tiempo han estado "ejerciendo defensa de trinchera" de los derechos humanos, de los derechos sociales, del progreso y el desarrollo de la tierra.

En el transcurso de la celebración se ha rendido homenaje a los socialistas con una trayectoria de más de 40 años en el partido.