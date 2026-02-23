Martínez elige una foto con el operativo antiincendios para la campaña que Sánchez abre y cierra en Burgos y Valladolid

Presentación campaña electoral del PSOE - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha elegido una foto en la que saluda a los miembros del operativo antiincendios de la Comunidad como imagen de la campaña electoral que comenzará con la tradicional pegada de carteles en la noche del jueves 26 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Burgos.

Así lo ha anunciado el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, quien ha avanzado además que Sánchez arropará a Martínez también en el cierre de campaña el viernes 13 de marzo en Valladolid y estará presente el fin de semana del 7 y 8 de marzo en Soria, donde se prevén organizar actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.

De la Rosa ha avanzado que, según la hoja de ruta del PSOE, Martínez recorrerá cerca de 4.500 kilómetros durante la campaña electoral, es decir, del 27 de febrero al 13 de marzo, días en los que se celebrarán multitud de encuentros abiertos con vecinos y vecinas, "pegado al territorio". Así, los tradicionales mítines quedarán reducidos a las visitas de Pedro Sánchez, ya que, como ha explicado De la Rosa, el candidato utilizará formatos adaptados a cada territorio con "contactos directos" con vecinos y colectivos.

Para De la Rosa "la remontada" del PSOE "está en marcha" y "la victoria electoral al alcance de la mano". "Hay ilusión por que el 15 de marzo se logre un gobierno de progreso, ahora nos toca demostrar que somos valedores de ese préstamo de confianza para que la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León confíen en la opción del cambio", ha señalado el secretario de Organización socialista, quien ha mostrado el cartel con el lema 'Cambiemos el futuro'.

La imagen de Carlos Martínez que ilustra la campaña es una fotografía "natural" en la que el también secretario autonómico del PSOE saluda a uno de los miembros del operativo antiincendios que trabajó en la oleada de fuegos de este verano en la Comunidad. "Pasa del blanco y negro a todo color, con la idea de lanzar un mensaje más potente y evidente de lo que necesita Castilla y León, un nuevo presidente ocupado y preocupado, al pie del cañón, junto con nuestra gente y que muestra un Carlos tal y como es, natural, sin ninguna pose", ha explicado De la Rosa.

El también coordinador de campaña del PSOE ha insistido en que el candidato contará también con la visita en los días de campaña de prácticamente todo el gabinete del Gobierno con el fin de explicar "con orgullo" la gestión del Ejecutivo central para Castilla y León, además, estarán presentes también líderes socialistas como el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

OBJETIVO: PSOE FUERZA MAYORITARIA EN CYL

Daniel de la Rosa ha subrayado que el objetivo del PSOE desde hace un año en el que Carlos Martínez fue designado secretario autonómico de los socialistas es ser la fuerza mayoritaria en la Comunidad. "Hace justo un año nos marcamos como objetivo hacer del PSOE fuerza mayoritaria de Castilla y León y ese objetivo está más vivo que nunca", ha defendido, tras lo que se ha mostrado convencido de que existen "opciones reales" de ganar para el PSOE el 15 de marzo.

No obstante, ha insistido en que los líderes socialistas "echarán el resto" durante la campaña electoral. "Vamos a sudar hasta la última gota, las campaña electorales nos sientan bien a los socialistas, nos ponen, nos vienen bien, siempre logramos activar a nuestro electorado", ha reseñado.

Así, Daniel de la Rosa ha llamado a movilizar al electorado progresista de cara al 15 de marzo para que ningún ciudadano se quede en casa y "vote cambio", para lo que el candidato hará mucha pedagogía con el fin de acabar con 40 años del PP en la Comunidad y evitar uno de sus principales "enemigos", "la abstención".

Tras informar de que el jueves 26 se presentará el programa electoral con el que Carlos Martínez opta a la Presidencia, ha reseñado que sus propuestas llegarán a todos los rincones de la Comunidad durante la campaña con actos sectoriales y colectivos prioritarios como trabajadores, mujeres, mayores, jóvenes y población inmigrante.